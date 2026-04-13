Trump'tan İran'a Uyarı
Trump'tan İran'a Uyarı

13.04.2026 18:28
Trump, İran gemilerinin Hürmüz Boğazı'na yaklaşması durumunda etkisiz hale getirileceğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın elinde kalan gemilerin Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alan Amerikan deniz kuvvetlerine yaklaşması halinde "etkisiz hale getirileceği" tehdidinde bulundu.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda kurdukları blokaja yaklaşacak İran'a ait gemilerin uyuşturucu taşıyan teknelerle aynı akıbete uğrayacağını bildirdi.

İran donanmasına ait 158 geminin denizin dibinde yattığını ve Tahran'ın elinde henüz tehdit olarak görmedikleri az sayıda gemi kaldığını belirten Trump, "Şayet bu gemilerden herhangi biri blokajımızın yakınına dahi yaklaşacak olursa, denizde teknelerle uyuşturucu ticareti yapanlara karşı kullandığımız imha sistemiyle derhal etkisiz hale getirilecektir." ifadesini kullandı.

Trump, bu sürecin "hızlı ve acımasız" olacağı uyarısında bulunarak, okyanus veya deniz yoluyla ABD'ye giren uyuşturucuların yüzde 98,2'sinin girişinin bu yolla durdurulduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump dün, İran'la Pakistan'da gerçekleşen müzakere sürecinin başarısızlığa uğramasının ardından sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alma sürecini başlatacaklarını duyurmuştu.

İran'ın nükleer hedeflerinden vazgeçmeye isteksiz olduğunu kaydeden Trump, "Birleşik Devletler Donanması, derhal Hürmüz Boğazı'na girme veya boğazdan çıkmaya çalışan tüm gemileri ablukaya alma sürecini başlatacak." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
19:22
Erzincan'ın Kemah ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
18:07
17:37
17:31
17:27
17:01
