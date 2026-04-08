Trump'tan İran'a Yüzde 50 Gümrük Vergisi

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, İran'a silah sağlayan ülkelerin ABD'ye sattığı tüm ürünlere yüzde 50 oranında gümrük vergisi getirileceğini ve kararın derhal yürürlüğe gireceğini açıkladı. Trump, ayrı bir paylaşımında ise Washington'un Tahran ile "yakın şekilde çalışacağını" belirterek, İran'da "çok verimli olacak bir rejim değişimi süreci" yaşandığını öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; İran'a askeri silah sağlayan ülkelere yönelik sert ekonomik yaptırımlar uygulanacağını duyurdu. Trump "İran'a askeri silah sağlayan ülkelere, Amerika Birleşik Devletleri'ne sattığı tüm mallar için derhal yüzde 50 gümrük vergisi uygulanacaktır. Bu karar hemen yürürlüğe girecek. Hiçbir istisna ya da muafiyet olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Trump, İran'da rejim değişikliği temmennisini yeniden dile getirdiği ayrı bir paylaşımda, şunları söyledi:

"Amerika Birleşik Devletleri, İran ile yakın şekilde çalışacaktır; İran'ın çok verimli olacak bir 'rejim değişimi' sürecinden geçtiğini tespit ettik! Uranyum zenginleştirmesi olmayacak ve ABD, İran ile birlikte çalışarak derinlere gömülmüş (B-2 bombardıman uçaklarının bıraktığı) nükleer 'tozu' kazıp çıkaracaktır. Bu süreç şu anda, çok sıkı uydu gözetimi altında yürütülmektedir (Uzay Kuvvetleri!). Saldırı tarihinden bu yana hiçbir şeye dokunulmamıştır. İran ile gümrük vergileri ve yaptırımların hafifletilmesi konularını görüşüyoruz ve görüşmeye devam edeceğiz. 15 maddeden birçoğu halihazırda kabul edilmiştir."