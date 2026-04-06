Trump'tan İran Açıklamaları - Son Dakika
Trump'tan İran Açıklamaları

06.04.2026 19:25
Trump, İran'daki petrolü almak istediğini ve anlaşma sürecinin kayda değer gelişmeler olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşmaya yönelik son cevabının kayda değer bir gelişme olduğunu belirterek, "Bana kalsa İran'daki petrolü elimizde tutmak isterdim çünkü orada, alınmaya hazır. Ne yazık ki Amerikan halkı bizim eve dönmemizi istiyor." dedi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde düzenlenen Paskalya töreninde basın mensuplarının İran gündemine ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, kendisine kalsa İran'ın petrolünü ele geçirmeyi amaçlayacağını vurgulayarak, "Bana kalsa İran'daki petrolü elimizde tutmak isterdim çünkü orada, alınmaya hazır. Ne yazık ki Amerikan halkı, bizim eve dönmemizi istiyor. Bana kalsa, petrolü alırdım, elimde tutardım ve bolca para kazanırdım." değerlendirmesini yaptı.

İran'ın önerisi kayda değer

ABD ile İran arasındaki olası anlaşma sürecinin pozitif seyrettiğini, İran'ın Amerikalılara verdiği son yanıtların kayda değer gelişmeler olduğunu belirten Trump, "Neler olacağını göreceğiz." dedi.

Trump'tan bölgedeki Kürt gruplara tepki

Öte yandan Trump, İran'daki göstericilere bölgedeki Kürt gruplar aracılığıyla aslında pek çok silah gönderdiklerini ancak bu silahların yerine ulaşmadığını anlattı.

Trump, "(İranlılara) Biraz silah gönderdik, bunların İran halkına ulaşması gerekiyordu. Ancak silahları ilettirdiğimiz kişiler (bölgedeki Kürt gruplar) silahları kendilerine sakladı. Bazı insanlara çok kızgınım ve bunun bedelini ağır ödeyecekler." değerlendirmesini yaptı.

İran halkının elinde silah olsa sokağa çıkıp kendini savunacağını ileri süren ABD Başkanı, "Eğer silahları olsaydı, İran iki saniye içinde teslim olurdu." yorumunu yaptı ve göstericilerin sokağa çıkmaları halinde öldürülme korkusuyla gösterileri sürdürmediklerini savundu.

Trump, bir değil iki pilotun da yaralı kurtarıldığını belirtti

ABD Başkanı Trump ayrıca, İran'ın ABD'ye ait 2 F-15 savaş uçağını düşürmesini "şansa" bağlayarak, "savaşta bazen şansın da önemli olduğunu" söyledi.

Trump, söz konusu uçaklardan bir değil iki pilotun da yaralı olarak kurtarıldığını ve durumlarının iyi olduğunu anlatarak, "(Kurtarılan iki pilottan) Birini açıklamadık çünkü eğer onu yakaladığımızı bilselerdi… Bu yüzden onu açıklamadık. İkisi de yaralandı ama durumları iyi." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Donald Trump, Politika, Savunma, Ekonomi, Güncel, Enerji, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'tan İran Açıklamaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Trump'tan İran Açıklamaları - Son Dakika
