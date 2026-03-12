Trump'tan İran Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump'tan İran Açıklaması

12.03.2026 08:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, İran gemilerini batırdıklarını ve boğazları izleyeceklerini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın tüm gemilerini batırdıklarını iddia ederek, boğazları yakından izleyeceklerini söyledi.

Trump, Air Force One uçağından indiği sırada pistte gazetecilere yaptığı açıklamada, İran'ın neredeyse "yolun sonuna" geldiğini savunarak, "Bu, bunu hemen bitireceğimiz anlamına gelmez ama durumları öyle." dedi.

İran'ın donanması, hava kuvvetleri ve kontrol sistemleri olmadığını öne süren Trump, ülkede "serbest şekilde hareket ettiklerini" iddia etti.

Trump, boğazları yakından izleyeceklerini belirterek, "Boğazlar çok iyi durumda. (İran'ın) Tüm gemilerini batırdık. Bazı füzeleri var ama çok fazla değil. Bence çok iyi durumdayız." diye konuştu.

"Orada ne yaptığını bilen birini görmek istiyoruz"

Asıl meselenin "kazanmak" olduğunu vurgulayan Trump, "Haberleri izliyorum. Çoğu insan zaten kazanıldığını söylüyor. Sadece ne zaman olacağı sorusu var. Ne zaman duracağız? Bunun yeniden büyümesine izin vermek istemiyoruz ve ideal olarak, orada ne yaptığını bilen birini görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Trump, Tahran'ın bazı bölgelerini ve diğer yerleri de vurabileceklerini belirterek, bunu yaparlarsa İranlıların ülkelerini yeniden inşa etmelerinin neredeyse imkansız hale geleceğini, ABD'nin bunu istemediğini söyledi.

Bir saat içinde İran'ın elektrik kapasitesini yok edebileceklerini ve İran'ın bunu yeniden inşa etmesinin 25 yıl süreceğini iddia eden Trump, "Bu yüzden ideal olarak bunu yapmayacağız." dedi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA

Donald Trump, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'tan İran Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PSG Başkanı Katar’da mahsur kaldı PSG Başkanı Katar'da mahsur kaldı
Günler süren emeğin perde arkası ortaya çıktı Günler süren emeğin perde arkası ortaya çıktı
İlber Ortaylı’dan kötü haber Fatih Altaylı sevenlerinden dua istedi İlber Ortaylı'dan kötü haber! Fatih Altaylı sevenlerinden dua istedi
Kaybettiği maçı son saniyede kazandı Hareketi inanılmaz Kaybettiği maçı son saniyede kazandı! Hareketi inanılmaz
Vali yardımcısının yasak aşk skandalında detaylar ortaya çıktı Vali yardımcısının yasak aşk skandalında detaylar ortaya çıktı
AVM’de kan donduran olay Daha hayatının baharındaydı AVM'de kan donduran olay! Daha hayatının baharındaydı

07:55
Trump’tan yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar
Trump'tan yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar
07:37
İran’ı vururken fark ettiler İsrail’in aklını alan Türkiye gerçeği
İran'ı vururken fark ettiler! İsrail'in aklını alan Türkiye gerçeği
07:04
Türkiye’nin yanı başında büyük saldırı Komşudan jet hamle
Türkiye'nin yanı başında büyük saldırı! Komşudan jet hamle
06:06
Savaşta 13. gün İsrail başkenti kana buladı, Tel Aviv misillemeyle kabusu yaşadı
Savaşta 13. gün! İsrail başkenti kana buladı, Tel Aviv misillemeyle kabusu yaşadı
05:49
Arap ülkesi gece yarısı alarma geçti Hepsini tek tek vurdular
Arap ülkesi gece yarısı alarma geçti! Hepsini tek tek vurdular
05:40
ABD ve İsrail’i sarsan istihbarat
ABD ve İsrail'i sarsan istihbarat
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 08:37:16. #.0.5#
SON DAKİKA: Trump'tan İran Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.