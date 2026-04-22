Trump'tan İran'daki 8 Kadın için İyi Haber
Trump'tan İran'daki 8 Kadın için İyi Haber

22.04.2026 20:51
Trump, İran'da idam bekleyen 8 kadının infazının durdurulduğunu ve dördünün serbest bırakılacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da idam edilmeyi beklediği iddia edilen 8 kadının infazının "kendi ricası üzerine" durdurulduğunu belirtti.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından dün İran'a çağrıda bulunduğu konuyla ilgili yeni bir paylaşım yaptı.

Trump, "Çok iyi bir haber: İran'da bu gece idam edilecek olan 8 kadın protestocunun artık idam edilmeyeceği bilgisi az önce bana ulaştı." ifadesini kullandı.

Söz konusu kişilerden dördünün derhal serbest bırakılacağı, diğer dördünün ise 1 ay hapis cezasına çarptırılacağı bilgisinin kendisine iletildiğini aktaran Trump, "İran'ın, Birleşik Devletler Başkanı olarak benim talebime saygı gösterip planlanan idamı iptal etmelerini büyük bir memnuniyetle karşılıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Trump, dünkü açıklamasında, İran'ın 8 kadını idam etmeye hazırlandığını iddia eden bir paylaşımı alıntılayarak, "Bu kadınlar serbest bırakılırsa çok memnun olurum. Lütfen onlara zarar vermeyin. Bu, müzakerelerimiz için harika bir başlangıç olur." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Trump'ın, İsrail destekçisi "Eyal Yakoby" adlı bir sosyal medya kullanıcısının Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı ve 8 kadının görselinin bulunduğu paylaşımda yer alan iddianın doğruluğuna ilişkin herhangi bir bilgi ve İran tarafından konuya ilişkin herhangi bir açıklama bulunmuyor.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trump'tan İran'daki 8 Kadın için İyi Haber - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Trump'tan İran'daki 8 Kadın için İyi Haber - Son Dakika
