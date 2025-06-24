Trump'tan İran-İsrail Ateşkesi Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, "İsrail İran'a saldırmayacak. Tüm uçaklar geri dönecek ve İran'a dostça 'uçak selamı' verecek. Kimse zarar görmeyecek. Ateşkes yürürlükte. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Donald Trump, Truth Social sosyal medya hesabından, İran ve İsrail arasında varılan ateşkese ilişkin açıklama yaptı.

İsrail'in İran'a saldırmayacağını belirten Trump, "İsrail İran'a saldırmayacak. Tüm uçaklar geri dönecek ve İran'a dostça 'uçak selamı' verecek. Kimse zarar görmeyecek. Ateşkes yürürlükte. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkürler." mesajını paylaştı.

Trump ayrıca yaptığı diğer paylaşımda da "İran nükleer tesislerini asla yeniden inşa edemeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Ateşkes süreci

Trump, gece saatlerinde İsrail ile İran arasında ateşkese gidileceğini duyurmuş, İsrail ateşkesi kabul ettiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine ateşkesin saat 07.00'de başlayacağı bildirilmişti.

İsrail, ateşkes ilan edilmesinin ardından İran'dan ülkeye füze atıldığını öne sürmüş, İsrail Savunma Bakanı da İran'a saldırı emri verdiğini duyurmuştu.

İran Genelkurmay Başkanlığı ise İran'dan füze fırlatıldığı iddiasını yalanlamıştı.