Trump'tan İran Mutabakatına Tepki - Son Dakika
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Trump'tan İran Mutabakatına Tepki

16.06.2026 16:57
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Trump, İran mutabakatını eleştiren üst düzey yetkilileri görevden almayı düşünüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la sağlanan mutabakata karşı çıkan ABD'li üst düzey yetkilileri görevden almayı düşündüğü ileri sürüldü.

Israel Hayom gazetesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Trump'ın "İran ile varılması muhtemel bir anlaşmaya karşı çıkanların bedel ödeyeceği" mesajını verdiği kaydedildi.

Haberde, Trump'ın Savunma Bakanı Pete Hegseth ile ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe'in de bulunduğu bazı üst düzey isimleri görevden almayı değerlendirdiği iddiasına yer verildi.

Gazeteye konuşan ABD'li üst düzey yetkili, Beyaz Saray'da İran'la mutabakata ilişkin fikir ayrılıklarının olduğunu belirterek, "Tartışma karara bağlandı. Karşı çıkanlar kişisel bedel ödeyebilir." ifadelerini kullandı.

Haberde, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun ise anlaşmaya açıktan eleştiriden kaçınması ve kamuoyunda yüksek popülariteye sahip olması nedeniyle "dokunulmaz" olduğu savunuldu.

ABD yönetiminde, İran anlaşmazlığı

Israel Hayom gazetesi, geçen hafta Beyaz Saray'da gerçekleştirilen bir toplantıda İran'la mutabakatın imzalanmasına ilişkin nihai kararın verildiği ancak Trump yönetiminde İran politikasına ilişkin fikir ayrılığının olduğunu yazdı.

Habere göre, ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner'in başını çektiği ekip, İran yönetiminin kısa vadede devrilmeyeceğini değerlendirirken, Körfez ülkelerinin beklentileri doğrultusunda diplomatik bir uzlaşıya varılmasını savunuyor.

Savunma Bakanı Hegsegth ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio öncülüğündeki kanat ise uygulanan ekonomik baskının İran'ı çöküşün eşiğine getirdiğini, bu baskının artırılması durumunda Tahran yönetiminin devrileceğini değerlendiriyor.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump'tan İran Mutabakatına Tepki - Son Dakika

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