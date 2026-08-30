Trump'tan Kanada Şirketlerine Taşınma Çağrısı - Son Dakika
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Trump'tan Kanada Şirketlerine Taşınma Çağrısı

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Trump, Kanada merkezli şirketlere ABD'ye taşınma çağrısında bulundu, ticari gerilimleri eleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesiyle iş yapan tüm Kanada merkezli şirketlere "derhal" taşınma çağrısında bulundu.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, son dönemde ticari gerilimin yükseldiği Kanada'ya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kanada'nın ABD'yi yıllardır "kazıkladığını" iddia eden Trump, buna son verileceğini ve artık kendi arabalarını üreteceklerini ifade etti.

Trump, Kanada merkezli işletmelerin ABD'ye "akın ettiğini" savunarak, "Amerika ile iş yapan tüm Kanadalı şirketler derhal Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınsın." ifadesini kullandı.

Kanadalı şirketlerin birçoğunun ABD'nin eski yönetimleri sırasında ülkeden taşındığını öne süren Trump, kendinden önceki başkanları "İran'ı uzun zaman önce durdurmadıkları gibi Kanada'nın yıllarca kazıklamasını da durdurmamakla" suçladı.

Trump, önceki hükümetler sırasında ABD'den Kanada'ya taşınan şirketlere çağrıda bulunarak, "Tekrar taşındığınızda tarife yok." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Dış Politika, Donald Trump, Ekonomi, Kanada, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'tan Kanada Şirketlerine Taşınma Çağrısı - Son Dakika

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