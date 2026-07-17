Trump'tan Kanada'ya Yangın Eleştirisi - Son Dakika
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Trump'tan Kanada'ya Yangın Eleştirisi

17.07.2026 23:30
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Trump, Kanada'nın orman yönetimini yetersiz buldu ve yangınların ABD'deki hava kirliliğine etkisini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada hükümetini, ormanların bakımını yeterince yapmadığı gerekçesiyle çıkan büyük orman yangınları ve bu yangınların ABD'de yol açtığı hava kirliliğinden sorumlu tuttu.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kanada'da çıkan orman yangınlarının ABD'yi olumsuz etkilediğini belirtti.

ABD Başkanı, "Kanada'yı, ormanları ve bitki örtüsünün bakımını gerektiği gibi yapmaması nedeniyle çıkan yangınların, ABD'de hava kalitesini tehlikeli ve kesinlikle kabul edilemez seviyeye düşürmesinden sorumlu tutuyoruz." ifadelerini kullandı.

Orman yangınlarının yol açtığı hava kirliliğinin ABD'ye maliyetinin "hesaplanamaz boyutta" olduğunu öne süren Trump, bu konuda ne yapacaklarını öğrenmek için Kanada Başbakanı Mark Carney'i arayacağını belirtti.

Trump, "Kanada, bunun tam da böyle bir sonuca yol açacağını bile bile temel orman yönetimi ve atık temizleme çalışmalarını yapmayı reddetti." değerlendirmesinde bulundu.

Her yıl tekrarlanan yangınların "kasıtlı bir ihmal" haline geldiğini savunan Trump, ABD'yi etkileyen hava kirliliğinin maliyetinin, Kanada'nın halihazırda ödediği gümrük vergilerine "mutlaka eklenmesi" gerektiğini kaydetti.

Kanada genelinde devam eden yüzlerce orman yangınından yükselen dumanın ABD'nin kuzeydoğusuna ulaştığı ve birçok bölgede hava kalitesini olumsuz etkilediği bildirilmişti.

New York eyaletinin güneyine kadar ulaşan duman, dün Manhattan ve çevresinde gökyüzünü kaplayarak gündüz saatlerinde güneş ışığının görülmesini engellemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump'tan Kanada'ya Yangın Eleştirisi - Son Dakika

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