Trump'tan Katil İçin Sert Mesaj

ABD Başkanı Donald Trump, Texas eyaletinde ailesinin önünde öldürülen otel müdürü Chandra Nagamallaiah'ın katilinin yasanın izin verdiği en ağır cezaya çarptırılacağını bildirdi.

Trump, ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social hesabından, Nagamallaiah'ın çalışanı tarafından öldürülmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Başkan Trump, paylaşımında Dallas'ta saygın kişi olarak tanınan Nagamallaiah'ın, daha önce "çocuk istismarı ve araç hırsızlığı" gibi ağır suçlardan tutuklanıp tahliye edilen Kübalı yasa dışı göçmen tarafından öldürüldüğünü anımsattı.

Saldırganın eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde serbest bırakıldığına işaret eden Trump, "Gözaltında tuttuğumuz bu suçlu, yasaların izin verdiği en ağır cezaya çarptırılacak. Birinci derece cinayetle suçlanacak!" ifadelerini kullandı.

Trump, ABD'nin daha güvenli olması için çalışan ekibini tebrik ederek, "Emin olun, benim gözetimimde bu suçlu yasa dışı göçmenlere karşı yumuşak davranma zamanı sona erdi." vurgusunu yaptı.

Ne olmuştu ?

ABD'nin Texas eyaletinin Dallas kentindeki motelde müdürlük yapan Chandra Nagamallaiah, çalışanı ile tartışma yaşamıştı.

Güvenlik kameralarının görüntülerine göre saldırgan, odadan çıkıp palayla geri dönmüş ve Nagamallaiah'ı defalarca bıçaklamıştı.

Sağlık ve emniyet ekipleri, olay yerine vardıklarında saldırganın hala pala taşıdığını ve kanlar içinde olduğunu aktarmıştı.

Kısa sürede gözaltına alınan saldırganın üzerinde Nagamallaiah'ın anahtarı, kimliği ve telefonu çıkmıştı.

Gözaltında yapılan video görüşmede saldırgan, suçu işlediğini itiraf etmişti.