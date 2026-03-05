Trump'tan Kürtlere İran Çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, bölgedeki Kürt liderlere " İran'daki isyancı çabalara" yardım etmesi çağrısı yaptığı ve Kürtlere "hava desteği" teklif ettiği öne sürüldü.

Washington Post'un ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre Trump, İran ve Irak'taki Kürt liderlere Tahran yönetimine karşı "isyancı çabalara" ABD'nin desteğini teklif etti.

Buna göre Trump bu hafta, Irak'taki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanı Bafel Talabani ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani dahil liderlerle görüştü.

Görüşmede Trump'ın, İran'a karşı savaşta "Kürtlerin taraf seçmesi gerektiği" uyarısı yaptığı ve "Ya Amerika ve İsrail'in yanında ya da İran'ın yanında" tehdidinde bulunduğu iddia edildi.

Trump'ın liderlere "isyancı çabalara" yardım etmesi çağrısı yaparak İran'ın batısındaki bazı bölgeleri ele geçirmeleri için ABD'nin "kapsamlı hava desteği sunmaya hazır olduğunu" bildirdiği kaydedildi.

KYB'den bir yetkili görüşmeyi doğruladı ve "Talep, Irak'ta harekete geçen İranlı Kürt gruplarını engellememeleri ve lojistik destek." ifadesini kullandı.

KDP yetkilisi de görüşmeyi doğruladı ve "Mesele İran'a girmeye hazır daha fazla milise sahip olmak değil, içeriden daha fazla desteğe sahip olmak." dedi.

Haberde ABD yönetiminin bu teklifinin, İran'da "rejime karşı bir ayaklanmayı körüklemek için potansiyel müttefik olarak ülke içi muhalefete ulaşmaya çabaladığına" işaret olduğu aktarıldı.

ABD'den bir yetkili, ülkesinin bölgedeki Kürtlerle "çıkarlarının örtüşebileceğini" belirtti ve "Kürtler, devam eden savaşta 'rüzgarın hangi yöne estiğini' görmek için bekleyecek." ifadesini kullandı.

Sınırlı sayı ve ülke içi düşük destek

ABD merkezli düşünce kuruluşu Atlantik Konseyi İran-Irak uzmanı Victoria Taylor, haberdeki görüşünde "Buradaki zorluk, İranlı Kürt savaşçıların sınırlı sayısı ve İran'ın Kürt olmayan bölgelerinde daha geniş bir destek alma olasılıklarının düşük olması." dedi.

Exeter Üniversitesinden Prof. Gareth Stansfield, "İranlı Kürtler tuzağa düşmüş durumda" diyerek, ABD'nin destek vereceği imasının "onları İran rejiminin büyük bir hedefi haline getirdiğini" savundu.