Trump'tan Lübnan ve İsrail İçin Ateşkes Temennisi

17.04.2026 09:13
Trump, İsrail ile Lübnan arasında geçici ateşkesin ardından Hizbullah'tan olumlu tavır bekliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Lübnan arasında 10 günlük geçici ateşkesin yürürlüğe girmesini duyurmasının ardından Hizbullah'ın "bu önemli dönemde güzel ve düzgün bir tavır" sergilemesini temenni ettiğini bildirdi.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda taraflar arasında varılan geçici ateşkese ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hizbullah'ın "bu önemli dönemde güzel ve düzgün bir tavır sergilemesini umduğunu" kaydeden Trump, "Böyle yaparlarsa bu onlar için muhteşem bir an olacak. Artık öldürmek yok. Nihayet barış sağlanmalı." ifadelerini kullandı.

Trump, bir başka paylaşımında "Lübnan için tarihi bir gün olmuş olabilir." değerlendirmesinde bulunarak "güzel şeylerin olduğunu" ifade etti.

ABD Başkanı Trump, tarafların 10 günlük ateşkes konusunda mutabakata vardığını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini belirtmişti.

Kaynak: AA

Advertisement
