Trump'tan Medyaya Sert Eleştiriler

(ANKARA)- ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD basınını hedef aldı. Trump, İran'ın tamamen teslim olması halinde dahi bazı medya kuruluşlarının bunu "İran'ın zaferi" olarak yansıtacağını öne sürdü.

Trump paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Eğer İran teslim olur, donanmalarının yok olduğunu ve denizin dibinde yattığını kabul eder, hava kuvvetlerinin artık ortada olmadığını itiraf eder ve tüm orduları silahlarını bırakıp ellerini havaya kaldırarak Tahran'dan çıkıp 'Teslim oluyorum, teslim oluyorum' diye bağırırken beyaz bayrak sallarsa; ayrıca kalan tüm liderlik kadrosu gerekli tüm 'Teslim Belgeleri'ni imzalayıp, muhteşem ABD'nin büyük gücü ve kuvveti karşısındaki yenilgilerini kabul ederse; başarısız New York Times, Wall Street Journal (WSJ), yozlaşmış ve artık önemsiz hale gelmiş CNN ile diğer tüm sahte haber medyası, İran'ın Amerika Birleşik Devletleri karşısında ustaca ve parlak bir zafer kazandığı manşetlerini atacaktır."

"DEMOKRATLAR VE MEDYA YOLLARINI TAMAMEN KAYBETTİ"

Oysa bununla uzaktan yakından ilgisi bile yok. Demokratlar ve medya yollarını tamamen kaybetti. Tam anlamıyla çıldırdılar."