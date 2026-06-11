Trump'tan Öz'e Doğum Günü Daveti - Son Dakika
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Trump'tan Öz'e Doğum Günü Daveti

11.06.2026 17:57
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Trump, Dr. Mehmet Öz'e doğum gününde Beyaz Saray'da UFC maçı daveti yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Medicare ve Medicaid Hizmetleri Direktörü Dr. Mehmet Öz'ün doğum gününü kutlayarak, hediye olarak Beyaz Saray'ın bahçesinde hafta sonu yapılacak "Ultimate Fighting Championship (UFC)" maçına davet etti.

Öz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından videolu paylaşım yaptı.

Beyaz Saray'daki Oval Ofiste çekilen videodaki paylaşımda Trump, yanında oturan Öz'e, "Doğum günün kutlu olsun, genç birisin önünde daha uzun yıllar var, çok harika iş çıkarıyorsun." dedi.

Trump, "Sen benim doğum günümü kutlamak zorunda değilsin çünkü o konudaki rakamlar hakkında çok mutlu değilim. Yaşımdan çok hoşlanmıyorum ama yine de buradayım." şeklinde konuştu.

Öz, ofis çıkışında çektiği videoda, Trump'ın doğum günü kutlaması için 14 Haziran'da Beyaz Saray bahçesinde hazırlıkları devam eden dövüş platformunu göstererek, "Büyük dövüş burada olacak, Başkan beni doğum günüm için davet etti, aslında o gün onun doğum günü. Çok eğlenceli olacak." ifadelerini kullandı.

Öz, "Başkan Trump harika bir doğum günü hediyesi verdi... Onun doğum günü partisine katılacağım." diye konuştu.

Açık kaynaklarda Öz'ün doğum günü 11 Haziran 1960, Trump'ın doğum günü de 14 Haziran 1946 olarak görünüyor.

ABD Bağımsızlık Bildirgesi'nin imzalanmasının 250. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Beyaz Saray'ın bahçesinde 14 Haziran'da yapılacak Ultimate Fighting Championship (UFC) maçı, Trump'ın 80. doğum gününe denk geliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump'tan Öz'e Doğum Günü Daveti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Pınar İzmirli Pınar İzmirli:
    tamam kanka güzel hoş da niye şimdi haberi veriyonuz 11 haziranda doğum günüydü adamın 14'üne kadar 3 gün beklediler mi yoksa haber geç mi yayınlandı anlamadım yani böyle işler böyle midir ya 0 0 Yanıtla
  • Muhammed Sır Muhammed Sır:
    insanlar hep bunları görüyor ama bir türlü ders almıyo maalesef böyle şeyler olduğu zaman toplum olarak bir tepki vermemiz gerekir ama duymuyorum ben hiç tepki sesini hani bu konular nasıl geçiştiriliyo böyle normal muamelesi yapılıyo bu garip bir durum gerçekten 0 0 Yanıtla
  • Evrim Colomo Evrim Colomo:
    bu daveti kabul etti mi diye soranlar var ama kurallar herkese mi eşit uygulanıyo bunu sorması lazım ya başkasına birisi böyle davet yapsaydı ne olurdu biliyoruz değil mi 0 0 Yanıtla
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