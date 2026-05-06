Trump'tan 'Özgürlük Projesi' Açıklaması
Trump'tan 'Özgürlük Projesi' Açıklaması

06.05.2026 06:26
Trump, İran'a karşı 'Özgürlük Projesi'nin kısa süreliğe askıya alındığını duyurdu.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı yürütülen harekat ve Tahran temsilcileriyle yürütülen anlaşma sürecine ilişkin olarak, Pakistan ve diğer ülkelerin talebi üzerine "Özgürlük Projesi"nin kısa süreliğine askıya alınacağını, ancak ablukanın yürürlükte kalacağını duyurdu.

ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin geçişine ilişkin yürütülen "Özgürlük Projesi" hakkında açıklamada bulundu. Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Pakistan ve diğer ülkelerin talebi üzerine, İran'a karşı yürütülen harekat sırasında elde ettiğimiz muazzam askeri başarı ve ayrıca İran temsilcileriyle tam ve nihai bir anlaşmaya varılması yönünde kaydedilen büyük ilerleme göz önüne alınarak, ablukanın tam olarak yürürlükte kalacağı, ancak 'Özgürlük Projesi'nin (Gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan Geçişi), anlaşmanın sonuçlandırılıp imzalanıp imzalanmayacağının görülmesi amacıyla kısa bir süreliğine askıya alınacağı konusunda karşılıklı olarak mutabık kalmış bulunmaktayız."

Kaynak: ANKA

Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşinden kötü haber! Ünlü iş insanı acil ameliyata alındı
Trump duyurdu: Hürmüz'de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
