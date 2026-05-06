Trump\'tan \'Özgürlük Projesi\' Açıklaması

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı yürütülen harekat ve Tahran temsilcileriyle yürütülen anlaşma sürecine ilişkin olarak, Pakistan ve diğer ülkelerin talebi üzerine "Özgürlük Projesi"nin kısa süreliğine askıya alınacağını, ancak ablukanın yürürlükte kalacağını duyurdu.

ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin geçişine ilişkin yürütülen "Özgürlük Projesi" hakkında açıklamada bulundu. Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Pakistan ve diğer ülkelerin talebi üzerine, İran'a karşı yürütülen harekat sırasında elde ettiğimiz muazzam askeri başarı ve ayrıca İran temsilcileriyle tam ve nihai bir anlaşmaya varılması yönünde kaydedilen büyük ilerleme göz önüne alınarak, ablukanın tam olarak yürürlükte kalacağı, ancak 'Özgürlük Projesi'nin (Gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan Geçişi), anlaşmanın sonuçlandırılıp imzalanıp imzalanmayacağının görülmesi amacıyla kısa bir süreliğine askıya alınacağı konusunda karşılıklı olarak mutabık kalmış bulunmaktayız."