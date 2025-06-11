Trump\'tan Protestolara Sert Yanıt: \'ABD Bayrağını Yakanlar Hapis Cezasına Çarptırılmalı\'

- Trump'tan Los Angeles'taki protestoculara tepki: "ABD bayrağını yakanlar 1 yıl hapis cezasına çarptırılmalı"

KUZEY CAROLINA - ABD Başkanı Donald Trump Los Angeles şehrindeki şiddet olaylarına karışanlara tepki göstererek, "Bunlar diğer ülkelerin bayraklarını gururla taşıyorlar, ancak ABD bayrağını taşımıyorlar. Onu sadece yakıyorlar. ABD bayrağını yakanlar 1 yıl hapis cezasına çarptırılmalı. Bunu gerçekleştirmeye çalışacağız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ordusunun 250. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Kuzey Carolina eyaletindeki Fort Bragg askeri üssünde düzenlenen etkinlikte bir konuşma gerçekleştirdi.

Los Angeles şehrinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla yapılan şiddet içerikli gösterileri bastırmak için ulusal muhafızları ve deniz piyadelerini kullanma kararını savunan Trump, bu kararın federal kolluk kuvvetlerine yönelik "şiddet yanlısı kalabalığın" saldırılarını önlemek için gerekli olduğunu vurguladı. Los Angeles'taki protestoların kabul edilemez olduğunu ifade eden Trump, "Ordumuzun kahraman nesilleri, California'da olduğu gibi ülkemizin işgal ve üçüncü dünya kanunsuzluğu tarafından yok edilmesini izlemek için kanlarını dökmediler. Başkomutan olarak, bunun olmasına izin vermeyeceğim. Asla olmayacak" ifadelerini kullandı.

"Bunlar amatör değil"

Los Angeles'taki protestoların "yabancı bayraklar taşıyan isyancılar tarafından barışa, kamu düzenine ve ulusal egemenliğe yönelik yapılan tam kapsamlı bir saldırı" olduğunu ve "ABD'ye yönelik yabancı bir işgali sürdürmeyi amaçladığını" söyleyen Trump, "Kolluk kuvvetlerine tuğlalar ve beton blokları fırlatıyorlar. Kaldırımları büyük çekiçlerle parçalıyorlar. Bu adamlar profesyonel. Bunlar amatör değil" şeklinde konuştu. Göstericilerin çoğunun para karşılığında şiddet olaylarına karıştığını savunan Trump, "Bunlar diğer ülkelerin bayraklarını gururla taşıyorlar, ancak ABD bayrağını taşımıyorlar. Onu sadece yakıyorlar. ABD bayrağını yakanlar 1 yıl hapis cezasına çarptırılmalı. Bunu gerçekleştirmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"Los Angeles'ı özgürleştireceğiz"

Bir ABD şehrinin "yabancı düşman tarafından işgal edilmesine izin vermeyeceğini" söyleyen Trump, "Bu protestocuların çoğu Biden yönetimi tarafından buraya alındı. Hemen akın ettiler. Hapishanelerden geldiler. Dünyanın dört bir yanındaki hapishanelerden geldiler. Akıl hastanelerinden geldiler. Çete liderleriydiler. Uyuşturucu baronlarıydılar, ülkemize girmelerine izin verildi" suçlamasında bulundu. Los Angeles'ta çok sayıda düzensiz göçmenin bulunduğunu ve bu kişilerin tutuklanması gerektiğini ifade eden Trump, "Los Angeles'ı özgürleştireceğiz" dedi.

Trump'tan kontrolsüz göç uyarısı

California Valisi Gavin Newsom ile Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass'ı göçmenlik ve gümrük muhafaza görevlilerine yönelik şiddeti kışkırtmakla suçlayan Trump, "Federal yasaları geçersiz kılmak ve suçluların şehri işgal etmesine yardımcı olmak için kasıtlı girişimde bulunuyorlar" diye konuştu. Los Angeles'ın "dünyanın en temiz, en güvenli ve en güzel şehirlerinden biri iken tüm mahalleleri ulusötesi çetelerin ve suç şebekelerinin kontrolü altında olan bir çöp yığınına dönüştüğünü" iddia eden Trump, "Los Angeles'ı çeteler yönetiyor, buna izin vermeyeceğiz" dedi. Los Angeles'taki sorunun nedeninin "kontrolsüz göç" olduğunu ve Avrupa ülkelerinin de aynı sorunla karşı karşıya olduğunu ifade eden Trump, "Avrupa'da da var. Avrupa'nın birçok ülkesinde oluyor. Bunu söylediğimde hoşlarına gitmiyor ama yüksek sesle ve açıkça söyleyeceğim. Çok geç olmadan bir şeyler yapsalar iyi olur" ifadelerini kullandı.