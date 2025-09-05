Trump, Pentagon'un adını "Savaş Bakanlığı" olarak değiştiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Trump, Pentagon'un adını "Savaş Bakanlığı" olarak değiştiriyor

Trump, Pentagon\'un adını "Savaş Bakanlığı" olarak değiştiriyor
05.09.2025 06:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanlığının adını 'Savaş Bakanlığı' olarak değiştirme niyetinde. Başkanlık kararnamesiyle süreç başlatılacak ancak Kongre onayı gerekecek. Savaş Bakanlığı, ABD Anayasası'nın yürürlüğe girdiği 1789 yılında kurulmuş, İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminden 2 yıl sonra, 1947'de çıkan yasa ile adı Savunma Bakanlığı olarak değiştirilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın orduya daha sert bir imaj vermek amacıyla, Savunma Bakanlığının (Pentagon) adını "Savaş Bakanlığı" olarak değiştirmeye yönelik bir başkanlık kararnamesine imza atacağı bildirildi.

İMZAYI ATACAK

Amerikan medyasına açıklama yapan üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, Trump'ın bu konuyla ilgili bir toplantı düzenleyerek söz konusu imzayı atacağını belirtti.

Trump, Pentagon'un adını 'Savaş Bakanlığı' olarak değiştiriyor

PENTAGON'UN HAZIRLIKLARA BAŞLAMASI BEKLENİYOR

ABD yasalarına göre Trump, Kongreden çıkarılacak yasa olmadan Savunma Bakanlığının adını değiştiremiyor. Bu sebeple Trump'ın imzalayacağı başkanlık kararnamesiyle bakanlığın adının Savaş Bakanlığı olarak değiştirilmesiyle ilgili tüm süreçlerin başlatılması ve Pentagonun da gerekli hazırlıkları yapması bekleniyor.

Beyaz Saray'ın basın mensuplarına gönderdiği günlük programında, Trump'ın cuma öğleden sonra bir duyuru yapacağı bilgisi yer aldı ancak duyurunun konusu paylaşılmadı.

1947'DE SAVUNMA BAKANLIĞI İSMİ VERİLDİ

Savaş Bakanlığı, ABD Anayasası'nın yürürlüğe girdiği 1789 yılında kuruldu, İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminden iki yıl sonra, 1947'de çıkan yasa ile adı Savunma Bakanlığı olarak değiştirildi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump, Pentagon'un adını 'Savaş Bakanlığı' olarak değiştiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ömer Yıldırım:
    Etimesgut Tombik Döner Pentagon 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye Kupası’nda görülmemiş olay Sahaya çıkmadılar Türkiye Kupası'nda görülmemiş olay! Sahaya çıkmadılar
Montella ve Merih’ten ’’Futbolcular arasında sorun var mı’’ sorusuna yanıt Montella ve Merih'ten ''Futbolcular arasında sorun var mı?'' sorusuna yanıt
Tıp dünyasını şaşkına çeviren kadın: Erkek kardeşinden bir parça içinde dolaşıyor Tıp dünyasını şaşkına çeviren kadın: Erkek kardeşinden bir parça içinde dolaşıyor
Cumhuriyet savcısının boğazının kesildiği olayla ilgili kan donduran detay Cumhuriyet savcısının boğazının kesildiği olayla ilgili kan donduran detay
Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, katiliyle aynı karede Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, katiliyle aynı karede
Motorine dev zam geldi, 56 lirayı aştı Motorine dev zam geldi, 56 lirayı aştı

01:40
“Dolar adam“ lakaplı suç örgütü elebaşı Antonio Francisco Macamamo öldürüldü
"Dolar adam" lakaplı suç örgütü elebaşı Antonio Francisco Macamamo öldürüldü
00:06
Beykoz Belediyesi davasında karar Alaattin Köseler tahliye edildi
Beykoz Belediyesi davasında karar! Alaattin Köseler tahliye edildi
23:29
Gürsel Tekin pazartesiye hazırlık yapıyor Herkesi arayıp tek bir şey söylemiş
Gürsel Tekin pazartesiye hazırlık yapıyor! Herkesi arayıp tek bir şey söylemiş
22:20
İsrail’in “suikast planı“ iddiasına Türkiye’den yalanlama
İsrail'in "suikast planı" iddiasına Türkiye'den yalanlama
20:48
Yerle bir olan Afganistan cehennemi yaşıyor Bir şiddetli deprem daha
Yerle bir olan Afganistan cehennemi yaşıyor! Bir şiddetli deprem daha
19:41
Ferrari’yi perte çıkartan ustadan yeni skandal Bu kez aracın boyasını kaldırdı
Ferrari'yi perte çıkartan ustadan yeni skandal! Bu kez aracın boyasını kaldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2025 07:53:39. #7.12#
SON DAKİKA: Trump, Pentagon'un adını "Savaş Bakanlığı" olarak değiştiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.