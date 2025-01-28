Trump'tan Sınır Güvenliği İçin Finans Çağrısı - Son Dakika
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Trump'tan Sınır Güvenliği İçin Finans Çağrısı

Trump, Kongre'den sınır güvenliği için ilave finansman talep ederek planlarını duyurdu.

28.01.2025 06:48
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ABD Başkanı Donald Trump, sınır güvenliğini artırmak için ilave finansmana ihtiyaç duyacaklarını ve bu konuda Kongre'nin harekete geçmesini istediklerini söyledi.

ABD Başkanı Trump, Miami'de düzenlenen ve Kongre'deki Cumhuriyetçilerin bir araya geldiği parti buluşmasında sınır güvenliği konusunda açıklamalarda bulundu.

Trump, başkanlığının en önemli iç politika başlıklarından birinin ABD-Meksika sınırının güvenliği olduğunu ve başkanlığının ilk gününde imzaladığı kararnamelerle bu konuda net adımlar attığını vurguladı.

"Önümüzdeki haftalarda, ABD'nin egemen sınırlarını tamamen ve kalıcı olarak yeniden tesis etme planlarımızı finansal olarak ele alan bir tasarı üzerinde Kongre ile birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum." diyen Trump, alacakları ilave tedbirlerden bahsetti.

Trump, "Bu tasarı, sınır güvenliği personelinde rekor bir artış için kapsamlı finansmanı ve Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza ve sınır devriyesi için ödemeleri içerecek." bilgisini verdi.

Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın sınırdan düzensiz göçmen geçişlerine göz yumduğunu söyleyen Trump, seçimleri kazanmasındaki önemli bir faktörün sınır güvenliğini sağlama konusundaki kesin ve güçlü vaadi olduğunu ifade etti.

Trump, "Pek çok insan en büyük sorunun enflasyon ve ekonomi olduğunu, sınırın ise üçüncü sırada yer aldığını söyledi. Ben ise her zaman sınır güvenliğinin ilk sırada olduğunu düşündüm." şeklinde konuştu.

Sınır dışı etme çabaları ve çete üyelerini hedef alan operasyonlar hakkında, "Özür dileyecek değiliz, çok hızlı ilerleyeceğiz." diyen Trump, "Yasadışı yabancı suçluların izini sürüyoruz, onları gözaltına alıyor ve ülkemizden defediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump'tan Sınır Güvenliği İçin Finans Çağrısı - Son Dakika

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