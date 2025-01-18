Trump'tan TikTok'a 90 Günlük Süre - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trump'tan TikTok'a 90 Günlük Süre

Trump, TikTok'un yasaktan kaçınması için şirkete 90 günlük uzatma vermeyi planlıyor.

18.01.2025 23:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, TikTok'un ilgili yasaya uyup yasaktan kurtulabilmesi için şirkete 90 günlük ilave süre tanımayı düşündüğünü açıkladı.

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, NBC News kanalında telefonla katıldığı bir programda TikTok yasağına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, Çin merkezli ana şirketi tarafından bir ABD firmasına satılmadıkça sosyal medya uygulamasının ABD'de kapatılmasını gerektiren ilgili yasaya uyması için TikTok'a muhtemelen 90 günlük bir uzatma vereceğini söyledi.

"90 günlük uzatma muhtemelen olacak, bunun uygun bir adım olduğunu düşünüyorum." diyen Trump, söz konusu kararını muhtemelen 20 Ocak'ta göreve başladığı gün duyurabileceğini de sözlerine ekledi.

ABD Yüksek Mahkemesi, dün, Çinli sosyal paylaşım platformu TikTok'un satılmaması halinde ABD'de yasaklanmasını öngören yasanın uygulanmasını onaylamıştı.

Mahkeme, "Kongre, TikTok'un veri toplama uygulamaları ve yabancı bir hasımla ilişkisine dair ulusal güvenlik endişelerini gidermek için devredilmesinin gerekli olduğuna karar verdi." açıklamasını yapmıştı.

Oy birliğiyle onanan karara göre, sosyal medya uygulaması, kararın yürürlüğe gireceği 19 Ocak'a kadar satılmaması durumunda, Google ve Apple gibi platformlardan silinecek ve uygulamanın söz konusu tarihten sonra telefon, tablet gibi cihazlara indirilmesi engellenmiş olacak.

Kaynak: AA

Donald Trump, Teknoloji, Politika, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'tan TikTok'a 90 Günlük Süre - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:35 Trump’dan Gazze’deki ateşkese ilişkin dikkat çeken mesaj Trump'dan Gazze'deki ateşkese ilişkin dikkat çeken mesaj
23:20 Sergen Yalçın’dan çok konuşulacak Solskjaer sözleri Sergen Yalçın'dan çok konuşulacak Solskjaer sözleri
23:20 Canan Karatay’dan covid aşıları için gündem yaratacak açıklamalar Canan Karatay'dan covid aşıları için gündem yaratacak açıklamalar
22:48 Ateşkese saatler kala İsrail’den tepki çeken adım: Uçaklardan alaycı broşürler atıldı Ateşkese saatler kala İsrail'den tepki çeken adım: Uçaklardan alaycı broşürler atıldı
22:30 Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, canlı yayında Beşiktaş’ın teklifini açıkladı Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, canlı yayında Beşiktaş'ın teklifini açıkladı
10:00 Rıza Akpolat’ın yerine kim geçecek Özgür Özel’in desteklediği bir isim var Rıza Akpolat'ın yerine kim geçecek? Özgür Özel'in desteklediği bir isim var
09:55 Akaryakıt fiyatları yine zamlandı Akaryakıt fiyatları yine zamlandı
09:45 Deha dizisinde sürpriz ayrılık Başrol oyuncusu ekibe veda ediyor Deha dizisinde sürpriz ayrılık! Başrol oyuncusu ekibe veda ediyor
09:42 Fatih Terim kolunda servet taşıyor Fatih Terim kolunda servet taşıyor
09:36 TikTok bir ülkede daha yasaklanıyor TikTok bir ülkede daha yasaklanıyor
09:22 Avrupa’nın hasta adamına bir kötü haber de IMF’den Avrupa'nın hasta adamına bir kötü haber de IMF'den
09:22 Nuri Şahinli Dortmund’a bir şok daha Nuri Şahinli Dortmund'a bir şok daha
09:18 Evliliklerine izin verilmeyince 17 yaşındaki sevgilisi ve annesini pompalı tüfekle vurdu Evliliklerine izin verilmeyince 17 yaşındaki sevgilisi ve annesini pompalı tüfekle vurdu
08:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk haberi müzayedede satışa sunuluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk haberi müzayedede satışa sunuluyor
08:47 Dilan Çıtak’ın tülden elbiseli dansı sosyal medyayı salladı Dilan Çıtak'ın tülden elbiseli dansı sosyal medyayı salladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2025 00:22:04. #1.11#
SON DAKİKA: Trump'tan TikTok'a 90 Günlük Süre - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.