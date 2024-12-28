Trump'tan TikTok Yasağına Yüksek Mahkeme Başvurusu - Son Dakika
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Trump'tan TikTok Yasağına Yüksek Mahkeme Başvurusu

ABD Başkanı Trump, TikTok'un yasaklanmasını öngören yasanın uygulanma süresinin ertelenmesi için Yüksek Mahkeme'ye başvurdu.

28.12.2024 02:16
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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Çinli sosyal paylaşım platformu TikTok'un ülkede yasaklanmasını öngören yasanın uygulanması için konulan son tarihin ötelenmesi için Yüksek Mahkemeye başvuruda bulundu.

Trump'ın avukatı John Sauer, konuyla ilgili yazılı açıklama yaparak, Yüksek Mahkeme başvurusunu duyurdu.

Sauer, TikTok'un bir Amerikan firmasına satılması, aksi durumda ise ABD'de yasaklanmasını öngören ilgili yasanın yürürlüğe girmesinin tam da Trump'ın göreve gelişinden bir gün öncesine denk geldiğini hatırlatarak, mahkemenin bu süreci uzatmasını talep ettiklerini belirtti.

John Sauer, konuyla yeni başkan olarak Trump'ın muhatap olacağını ve Yüksek Mahkeme'nin davaya daha kapsamlı şekilde bakarak bir sonuca ulaşması bakımından söz konusu yasak kararının uygulanma tarihinin ertelenmesini istediklerini vurguladı.

Sauer, açıklamasında, "Başkan Trump, TikTok'un ABD'de yasaklanmasına karşı çıkıyor ve göreve geldikten sonra mevcut sorunu siyasi yollarla çözme imkanı arıyor." ifadesini kullandı.

ABD Yüksek Mahkemesi, Çinli sosyal paylaşım platformu TikTok'un ABD'de yasaklanmasını ya da bir Amerikan şirketine satılmasını öngören yasal düzenlemeyle ilgili davada tarafların sözlü savunmalarını 10 Ocak'ta alacağını açıklamıştı.

ABD'de TikTok'un yasaklanmasını mümkün kılan yasal düzenleme

ABD yönetimi, geçen yıl ABD'li kullanıcıların bilgilerini Çin yönetiminin erişimine açık hale getirmekle suçladığı TikTok'un ya ABD'li bir firmaya satılması ya da yasaklanmasının öngörüldüğü bir adım atmış, bu bağlamda martta Kongreden geçen yasa tasarısı, ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanmıştı.

Biden yönetimi, TikTok'a 19 Ocak 2025'e kadar Çinli ByteDance ile olan tüm ilişkisini sona erdirmesi için süre vermiş, aksi takdirde firmanın ABD'de yasaklanarak kullanıcıların erişimine kapatılacağını bildirmişti.

ABD'de 170 milyon kullanıcısı bulunan TikTok firması da bu yasanın ABD Anayasası'nın 1. Maddesi'ndeki ifade özgürlüğüne ve ABD'nin "açık internet" politikasına aykırı olduğunu savunarak, iptali için Temyiz Mahkemesine başvurmuştu.

TikTok başvurusunda ayrıca, ABD yönetiminin tanıdığı sürenin çok kısa olduğu, bu süre zarfında platformun ByteDance ile ilişkisinin sona erdirilmesinin teknik ve pratik anlamda mümkün olmadığını savunmuştu.

Temyiz Mahkemesi ise TikTok'un yasaklanmasının önünü açan yasanın lehine karar almıştı.

Öte yandan, Donald Trump, seçim kampanyasında, görevi devralacağı 20 Ocak 2025'ten bir gün önce yürürlüğe girecek yasaya karşı çıkmıştı.

TikTok'un, yasanın uygulanmasının geçici olarak durdurulması talebiyle Temyiz Mahkemesine sunduğu başvuru dilekçesinde Yüksek Mahkeme incelemesi istemesi beklenirken, geçici bir tedbir kararı talebinde bulunduğu belirtilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump'tan TikTok Yasağına Yüksek Mahkeme Başvurusu - Son Dakika

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