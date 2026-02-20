Trump'tan UFO Belgeleri Açıklaması - Son Dakika
Trump'tan UFO Belgeleri Açıklaması

20.02.2026 16:18
Trump, dünya dışı yaşam belgelerinin açıklanması için talimat verdi. Obama'nın sözlerine yanıt.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, dünya dışı yaşam ve uzaylılara ilişkin gizli hükümet belgelerinin kamuoyuna açıklanmasına onay vereceğini söyledi.

Trump, daha önce kamuoyuyla paylaşılmamış dünya dışı yaşama ilişkin hükümet bilgilerinin gizliliğinin kaldırılacağını duyurdu.

Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, "Gösterilen büyük ilgi göz önünde bulundurulduğunda, Savunma Bakanı'na (Pete Hegseth) ve ilgili diğer bakanlık ve kurumlara, uzaylılar ve dünya dışı yaşamla ilgili hükümet belgelerinin tespit edilmesi ve yayımlanması sürecini başlatmaları talimatını vereceğim… Tanrı Amerika'yı korusun" ifadelerini kullandı.

Açıklama, eski ABD Başkanı Barrack Obama'nın Tanımlanamayan Uçan Cisimler (UFO) ve uzaylı yaşam formlarının varlığına ilişkin sözlerinin ardından geldi. Obama, geçen hafta ABD'li podcast sunucusu Brian Tyler Cohen'e verdiği röportajda UFO'larla ilgili bir soruya, "Gerçekler, ama ben onları görmedim ve Area 51'de (ABD'nin Nevada çölünde yer alan gizli bir Amerikan Hava Kuvvetleri üssü) saklanmıyorlar. Yeraltı tesisi yok" ifadeleriyle yanıt vermişti.

Bu sözler medyada büyük yankı uyandırdı ve dünya dışı yaşam teorilerini daha da körükledi. Sözleri dünya genelinde geniş yankı bulunca Obama ek bir açıklama yapmak zorunda kaldı.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Hızlı soru-cevap bölümünün ruhuna uygun davranmaya çalışıyordum ama madem bu kadar ilgi gördü, açıklık getireyim. İstatistiksel olarak evren o kadar geniş ki başka yerlerde yaşam olma ihtimali yüksek. Ancak güneş sistemleri arasındaki mesafeler o kadar büyük ki uzaylılar tarafından ziyaret edilmiş olma ihtimalimiz düşük. Başkanlığım sırasında dünya dışı varlıkların bizimle temas kurduğuna dair hiçbir kanıt görmedim. Gerçekten" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

