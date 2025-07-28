ABD Başkanı Donald Trump, geçen seneki başkanlık seçimlerinin ardından Demokrat Parti'nin Beyonce ve Oprah gibi bazı ünlü isimlere yasa dışı şekilde milyonlarca dolar ödediğini iddia ederek, bu sanatçıların "yargılanması gerektiğini" savundu.Trump, Truth Social platformundan yaptığı paylaşımda, Demokratların seçim kampanyası sürecinde destek almak amacıyla şarkıcı Beyonce'ye 11 milyon dolar ve televizyon yıldızı Oprah Winfrey'e ise 3 milyon dolar ödediğini ileri sürdü.
Son Dakika › Güncel › Trump'tan Ünlülere Yasa Dışı Ödeme İddiası - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?