Trump Tarifeleri Türk Hazır Giyimine Tehdit

Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, "Trump tarifelerinin geleceği henüz kesin değil ama uygulamaya alınırsa, Türkiye hazır giyim sektörüne etkisi kağıt üzerinde göründüğü gibi olmayabilir." ifadelerini kullandı.

Ay, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı gümrük tarifelerinin geleceği ve yol açacağı etkilerin henüz net olmadığını belirtti.

ABD'nin koruma duvarlarını yükseltmesinin, Türkiye'nin göreceli olarak daha düşük gümrük tarifelerine tabi olması yoluyla fırsat olarak görüldüğünü aktaran Ay, şunları kaydetti:

"Kağıt üzerinde bu görülse de Türkiye açısından başka riskler söz konusu. Trump tarifelerinin geleceği henüz kesin değil ama uygulamaya alınırsa, Türk hazır giyim sektörüne etkisi kağıt üzerinde göründüğü gibi olmayabilir. Türkiye'ye verilen markalı ürünlerin siparişlerinde azalma var. Daha da kötüsü, Türkiye'deki hazır giyim üreticileri başka ülkelerde yatırıma başladılar. Mevcut durumda, bu markaları biz üretiyoruz, ihraç ediyor ya da Türkiye'de satılıyordu. Şimdi bu olgu bozulursa, Türkiye'de üretim kalmadığı gibi, bunları yurt dışından ithal edeceğiz. Her yıl sektörün tamamında elde edilen 20 milyar dolar, sadece hazır giyimde 15 milyar dolarlık dış ticaret fazlası, bir anda ithalata dönüşebilir."

Rafi Ay, Türkiye'nin ithalatının arttığına dikkati çekerek, "Eğer Türkiye işçisine, emeğine sahip çıkmazsa, üretimine sahip çıkmazsa, markalaşıp katma değeri artırıp, hakça bölüşüme başlamazsa olacak olan budur. Bugün ürettiğinizi yarın ithal etmeye başlarsınız. Türkiye bir an önce tarife savaşlarına hazırlanmalı, hazır giyimde koruma duvarlarını kaldırmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.