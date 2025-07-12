Trump Texas'ta Sel Felaketini İnceledi - Son Dakika
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Trump Texas'ta Sel Felaketini İnceledi

12.07.2025 01:48
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ABD Başkanı Trump, Texas'taki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin aileleriyle görüştü.

ABD Başkanı Donald Trump, sel felaketinden etkilenen Texas'ta incelemelerde bulundu.

Trump, beraberinde eşi Melania Trump ile Texas'ta 4 Temmuz'da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin aileleriyle görüştü, başsağlığı diledi.

Sel felaketinin açtığı zararı yerinde tespit etmek için Texas'a giden Trump, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Texas Valisi Gregg Abbot ve diğer bazı yerel yetkililerle basın toplantısı da düzenledi.

Geçen hafta en az 120 kişinin ölümüne, 170'den fazla kayba yol açan yıkıcı sel felaketinin neden olduğu yıkım karşısında şaşırdığını belirten Trump, "100 yıllık ağaçlar yerlerinden fırlamış. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim." dedi.

Trump, sel felaketine neden olan nehir yatağının 45 dakika içinde yaklaşık 8 metre yükseldiğine işaret ederek, bunun daha önce gördüğü kasırga veya hortumlara benzemediği değerlendirmesinde bulundu.

Sel suları altında kalan öğrenci kampında hayatını kaybeden kız çocuklarına atıfta bulunan ABD Başkanı, "Onlar Tanrı'yı sevdikleri için oradaydılar ve bu akıl almaz trajedinin yasını tutarken, Tanrı'nın o küçük güzel kızları cennetteki rahatlatıcı kollarına kabul ettiğini bilmek bize teselli veriyor." ifadelerini kullandı.

Trump'ın eşi Melania Trump da "Güzel, genç ruhlarını kaybeden tüm ebeveynlere en derin başsağlığı dileklerimi iletiyorum." sözleriyle afetzede ailelerin acısını paylaşırken, ABD halkının bu ailelerin çocukları için yas tuttuğunu söyledi.

Donald Trump ayrıca Vali Abbott'un isteği üzerine, afet merkezi olan Kerr ilçesi için ilan ettiği olağanüstü hal kararını, selden etkilenen diğer 8 ilçenin de hükümet yardımlarından yararlanacak şekilde genişlettiğini belirtti.

ABD'nin güney eyaleti Texas'ta 4 Temmuz'da aniden başlayan şiddetli yağışlar sonucu Kerr bölgesindeki Guadalupe Nehri taşarak sele yol açmıştı.

Texas Valisi Gregg Abbott, X hesabından yaptığı paylaşımda, yıkıcı sellerle mücadele için tüm kaynakları seferber ettiklerini belirtirken, yerel yetkililer, afet bölgesinde 50 bine yakın kişi bulunduğunu, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, yaşanan sel felaketi nedeniyle Kerr ilçesini afet bölgesi ilan etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump Texas'ta Sel Felaketini İnceledi - Son Dakika

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