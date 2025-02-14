Trump: Ukrayna'nın NATO Üyeliği Savaşın Nedeni - Son Dakika
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Trump: Ukrayna'nın NATO Üyeliği Savaşın Nedeni

Trump, Ukrayna'nın NATO üyeliğinin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ana sebeplerinden biri olduğunu belirtti.

14.02.2025 04:16
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ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'nın NATO'ya alınma ihtimalinin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ana nedenlerinden biri olduğunu belirtti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan ABD Başkanı Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, Ukrayna'ya NATO üyeliği yolunun açılmasının Moskova'nın savaşa girmesinin önemli nedenlerinden biri olduğunu ifade etti.

Savaşın sona erdirilebilmesi için iki tarafın da bazı adımlar atması gerekeceğini kaydeden Trump, Ukrayna'nın daha fazla "taviz" vermesi gerekeceğini ima ederek şunları söyledi:

"İlk günden beri Devlet Başkanı (Vladimir) Putin'den bile önce, Ukrayna'nın bir NATO üyesi olamayacağını söylediler. Bunu çok güçlü bir şekilde söylediler. Aslında savaşın başlamasına neden olan şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Bunu (Eski ABD Başkanı Joe) Biden da söyledi, (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy de söyledi ve bence savaşın başlamasının sebeplerinden biri buydu. Ben bu bakış açısından yola çıkıyorum. Bence herkes bunu biliyordu."

Trump, Rusya'nın böylesine bir adımı hiçbir şekilde kabul etmeyeceğini açıkça dile getirmesine rağmen bunun aksi yönde adımlar atılığını belirtti.

"Çin'le iyi ilişkilerimiz olacak"

Öte yandan ABD-Çin ilişkilerini de değerlendiren Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ilk başkanlık döneminde Kovid-19 başlangıcına kadar çok iyi ilişkilerinin olduğunu söyledi.

Trump, "Bence Çin ile çok iyi bir ilişkimiz olacak. Devlet Başkanı Şi ile çok iyi anlaşıyordum, ta ki Kovid-19 olayına kadar. Naif olmak istemem ama liderler söz konusu olduğunda Şi ile çok yakın olduğumuzu ve Çin'in dünyada çok önemli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ukrayna-Rusya Savaşı'nı bitirmemize yardımcı olabileceklerini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Çin, Hindistan, Rusya ve bizim iyi geçinmesini umuyorum. Bu çok önemli." yorumunu yapan Trump, Çin'in ABD ve Rusya'nın ardından nükleer silahlar konusunda hızla mesafe aldığını dile getirdi.

İlk başkanlık döneminde nükleer silahsızlanma konusunda adımlar attığını hatırlatan Trump, "(Şi) Çok güçlü bir nükleer güç inşa ediyor. Şu anda Rusya ve ABD'ye çok yakın değil ama yakında olacak. Bu yıl askeri harcamalarımız 900 milyar dolar diyelim, Rusya savaş olmadan 100'e (milyar dolar) yakın harcama yapıyordu ama savaşla birlikte ne kadar harcadıklarını söyleyemem ama çok fazla harcama yapıyorlar. Çin de 400-450 milyar dolar harcıyor. Ben de dedim ki, bu parayı birbirimize karşı harcamak gerçekten mantıklı değil. Eğer iyi geçinirsek bu parayı daha iyi amaçlar için harcayabiliriz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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