Trump ve Avn'dan Ateşkes Görüşmesi

ABD Başkanı Donald Trump ile Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, telefon görüşmesinde ateşkes çabalarını ele aldı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, öğleden sonra ABD Başkanı Trump ile Lübnan Cumhurbaşkanı Avn arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Görüşmede Avn, Lübnan'da ateşkese ulaşılması ve kalıcı barış ile istikrarın sağlanması amacıyla Trump'ın sarf ettiği çabalara yönelik teşekkürünü yineledi ve bölgede barış sürecinin gerçekleştirilmesine zemin hazırlamak üzere bu çabaların sürdürülmesini, ateşkesin mümkün olan en kısa sürede sağlanmasını temenni etti.

ABD Başkanı Trump ise Avn'a ve Lübnan'a desteğini tekrarlayarak, Lübnan'ın ateşkes talebinin en kısa sürede karşılanması konusundaki kararlılığını vurguladı.

İsrail'in Haaretz gazetesi, İsrail ordusunun bu akşam saat 19: 00 sonrasında Lübnan'da yürürlüğe girecek ateşkes için hazırlık yaptığını iddia etmişti.

ABD'nin başkenti Washington'da 14 Nisan'da İsrail ile Lübnan arasında ABD arabuluculuğunda başlayan görüşmelerden, karşılıklı olarak kararlaştırılan bir zaman ve yerde doğrudan müzakerelere başlama kararı çıkmıştı.

Toplantının ardından Lübnan'ın Washington Büyükelçisi Nada Hamadeh-Moawad, görüşmede ateşkes talep ettiklerini açıklamıştı.