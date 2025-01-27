Trump ve Modi: Güvenlik ve İşbirliği Üzerine Görüştü - Son Dakika
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Trump ve Modi: Güvenlik ve İşbirliği Üzerine Görüştü

Trump ve Modi, ikili ilişkiler ve Hint-Pasifik güvenlik konularını telefonla görüştü.

27.01.2025 23:47
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ABD Başkanı Donald Trump ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ikili ve bölgesel ilişkilerin yanı sıra Hint-Pasifik bölgesiyle ilgili güvenlik konularını ele aldıkları bir görüşme gerçekleştirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Trump ile Modi, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde ikili ve bölgesel meseleleri değerlendirdi.

ABD ile Hindistan arasındaki işbirliğinin genişletilmesi ve derinleştirilmesi konusunu ele alan Trump ile Modi, başta Hint-Pasifik bölgesiyle ilgili güncel başlıklar olmak üzere Orta Doğu ve Avrupa da dahil bir dizi bölgesel başlığı masaya yatırdı.

Açıklamaya göre Trump, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerde daha adil bir seviyenin yakalanması için Hindistan'ın daha fazla ABD üretimi ürün alması gerektiği yönündeki yaklaşımını dile getirdi.

ABD-Hindistan stratejik ortaklığını güçlendirme yaklaşımlarını ortaya koyan iki lider, Modi'nin olası Beyaz Saray ziyaretine ilişkin muhtemelen planlamalar üzerine de görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump ve Modi: Güvenlik ve İşbirliği Üzerine Görüştü - Son Dakika

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