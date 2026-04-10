Trump NATO'dan Hürmüz Boğazı İçin Acil Plan Talep Etti

ABD Başkanı Donald Trump ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte arasında gergin bir görüşme gerçekleşti. Trump, Rutte'den Hürmüz Boğazı'nın güvenliği konusunda 'somut ve acil' adımlar içeren bir plan hazırlamasını talep etti ve birkaç gün içinde bu planları görmek istediğini belirtti. Bölgedeki çatışmaların durmasının ardından deniz trafiğinin güvenli hale getirilmesi hedefleniyor, ancak Türkiye'nin de dahil olduğu ittifak henüz net bir plan hazırlamadı.

İran, Hürmüz Boğazı üzerinde kontrolü elinde tutuyor ve dünya petrol sevkiyatının yaklaşık yüzde yirmisinin geçtiği bu boğaz, küresel enerji fiyatlarını tırmandırdı. Trump, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla NATO ülkelerini 'yanımızda değiller' diyerek eleştirdi ve onları korkaklıkla suçlayarak ittifaktan çekilme ihtimalini dile getirdi. Washington, NATO üyelerinden daha fazla sorumluluk almalarını şart koştu, aksi takdirde ikili ilişkilerin yeniden şekillendirileceği sinyali verildi.

Diplomatik çabalar devam ederken, Başkan Yardımcısı JD Vance'in İslamabad'a giderek İranlı yetkililerle doğrudan görüşmeler yapması planlanıyor. Bu temaslar, bölgedeki savaşın kaderini ve Hürmüz Boğazı'nın geleceğini belirleyecek. ABD yönetimi, müttefiklerini harekete geçirmek için baskıyı artırıyor.