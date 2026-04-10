Trump NATO'dan Hürmüz Boğazı İçin Acil Plan Talep Etti

10.04.2026 10:41
ABD Başkanı Trump, NATO Genel Sekreteri Rutte'den Hürmüz Boğazı'nın güvenliğine yönelik somut adımlar içeren acil bir plan talep etti. Bölgedeki müttefiklerin etkinliği sorgulanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte arasında gergin bir görüşme gerçekleşti. Trump, Rutte'den Hürmüz Boğazı'nın güvenliği konusunda 'somut ve acil' adımlar içeren bir plan hazırlamasını talep etti ve birkaç gün içinde bu planları görmek istediğini belirtti. Bölgedeki çatışmaların durmasının ardından deniz trafiğinin güvenli hale getirilmesi hedefleniyor, ancak Türkiye'nin de dahil olduğu ittifak henüz net bir plan hazırlamadı.

İran, Hürmüz Boğazı üzerinde kontrolü elinde tutuyor ve dünya petrol sevkiyatının yaklaşık yüzde yirmisinin geçtiği bu boğaz, küresel enerji fiyatlarını tırmandırdı. Trump, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla NATO ülkelerini 'yanımızda değiller' diyerek eleştirdi ve onları korkaklıkla suçlayarak ittifaktan çekilme ihtimalini dile getirdi. Washington, NATO üyelerinden daha fazla sorumluluk almalarını şart koştu, aksi takdirde ikili ilişkilerin yeniden şekillendirileceği sinyali verildi.

Diplomatik çabalar devam ederken, Başkan Yardımcısı JD Vance'in İslamabad'a giderek İranlı yetkililerle doğrudan görüşmeler yapması planlanıyor. Bu temaslar, bölgedeki savaşın kaderini ve Hürmüz Boğazı'nın geleceğini belirleyecek. ABD yönetimi, müttefiklerini harekete geçirmek için baskıyı artırıyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Hürmüz Boğazı, ABD Başkanı, Diplomasi, Güvenlik, Savunma, Enerji, Güncel, Nato, Son Dakika

İki Kardeş Aynı Günde Hayatını Kaybetti İki Kardeş Aynı Günde Hayatını Kaybetti
Ali Babacan: Türkiye’nin önünü açacak adım erken genel seçimdir Ali Babacan: Türkiye'nin önünü açacak adım erken genel seçimdir
Kaan Urgancıoğlu’ndan oğlu Ardıç’la doğa keyfi Kaan Urgancıoğlu’ndan oğlu Ardıç’la doğa keyfi
Adliyedeki boşanma duruşmasında ortalık savaş alanına döndü Adliyedeki boşanma duruşmasında ortalık savaş alanına döndü
Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı harita paylaşıp uyardı Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı harita paylaşıp uyardı
Uğur Aslan’dan eşine romantik kutlama: Ömrümün baharı Uğur Aslan’dan eşine romantik kutlama: Ömrümün baharı

12:01
AK Partili Türkmenoğlu barış için 3 ülkeyi işaret etti: Büyük gayretleri var
AK Partili Türkmenoğlu barış için 3 ülkeyi işaret etti: Büyük gayretleri var
11:52
Inter ve Galatasaray arasında Hakan Çalhanoğlu savaşı başladı
Inter ve Galatasaray arasında Hakan Çalhanoğlu savaşı başladı
11:46
Zincir marketleri affetmediler: “Darısı tüm Türkiye’nin başına“ dedirten olay
Zincir marketleri affetmediler: "Darısı tüm Türkiye'nin başına" dedirten olay
11:29
Başsavcı açıkladı: Ünlülere yeni bahis operasyonu geliyor
Başsavcı açıkladı: Ünlülere yeni bahis operasyonu geliyor
11:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan tepkilerin odağındaki iki konuya el attı Hemen talimat verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan tepkilerin odağındaki iki konuya el attı! Hemen talimat verdi
10:46
Dünyanın gözü bu müzakerede Hükümet alarmda: 2 gün tatil ilan edildi, şehirde kuş uçurtulmuyor
Dünyanın gözü bu müzakerede! Hükümet alarmda: 2 gün tatil ilan edildi, şehirde kuş uçurtulmuyor
