Trump'ın Savaş Stratejisi ve Geleceği WSJ'ın Gözünden - Son Dakika
Trump'ın Savaş Stratejisi ve Geleceği WSJ'ın Gözünden

12.04.2026 23:09
Donald Trump, İsrail savaşına taraf olduğunu belirtirken, Amerikalılar bu çatışmayı benimsemiyor. Savaşın 40. gününde ilan edilen ateşkesin etkileri ve Trump'ın siyasi geleceği üzerindeki belirsizlikler öne çıkıyor.

Yılların deneyimiyle güncel olayları takip etmek için örnek gazete seçmek önemli bir yöntemdir; ABD'de bu amaçla Wall Street Journal (WSJ) tercih ediliyor. Donald Trump, İsrail savaşına Netanyahu'nun itmesiyle taraf oldu, ancak Amerikalılar bu savaşı benimsemedi. Savaşın 40. gününde ilan edilen ateşkes İsraillileri düşündürürken, Amerikalıları sevindirdi ve Trump'a nefes aldırdı. Trump, halkının desteğini kaybettiği bu savaşta çaresizlik içinde görünüyor ve ara seçimlerde yenilgi riskiyle karşı karşıya.

Netanyahu, İran'da silahları susturmak ve Lübnan'daki konumunu güçlendirmek için savaşa devam etmek istiyor, Trump'ı buna ikna etmek için elinde araçlar olduğu düşünülüyor. Jeffrey Epstein dosyası gibi konular da Trump'ın geleceğini tehdit ediyor. WSJ'ın birinci sayfasında, Trump'ın yakın çalışma arkadaşlarına yasal dokunulmazlık sözü verdiği haberi yer alıyor, bu başkanların af yetkisini kullanma potansiyelini gösteriyor.

Gazete ayrıca enflasyonun yükselişini savaş ve Trump'ın ek vergilerine bağlıyor, Trump'ın gidici olduğuna dair işaretler sunuyor. Yardımcısı JD Vance, İran-Pakistan müzakerelerinde ve Orban'a destek için Prag'da görünerek aktif rol alıyor. Herkes kendi tedbirini alırken, Trump'ın İran savaşını kaybettiği ve Netanyahu ile çekişmesinin sonucu merakla bekleniyor.

Son Dakika Güncel Trump'ın Savaş Stratejisi ve Geleceği WSJ'ın Gözünden - Son Dakika

Londra’da Filistin protestosunda 212 kişi gözaltına alındı Londra'da Filistin protestosunda 212 kişi gözaltına alındı
İstanbul-Van seferini yapan uçak zorlu hava şartlarına rağmen başarıyla indi İstanbul-Van seferini yapan uçak zorlu hava şartlarına rağmen başarıyla indi
İsrail’de savaş karşıtlarından saldırılar durdurulsun çağrısı İsrail’de savaş karşıtlarından saldırılar durdurulsun çağrısı
İran’la müzakereler sürerken Trump’tan açıklama geldi İran'la müzakereler sürerken Trump'tan açıklama geldi
Bebek’teki ünlü eğlence mekanına uyuşturucu operasyonu Bebek'teki ünlü eğlence mekanına uyuşturucu operasyonu
ABD-İran müzakerelerinde dünyayı heyecanlandıran iddia: Vance ve Galibaf tokalaştı ABD-İran müzakerelerinde dünyayı heyecanlandıran iddia: Vance ve Galibaf tokalaştı

00:06
ABD ordusu: İran limanlarına saat 17.00’den itibaren abluka başlatılacak
ABD ordusu: İran limanlarına saat 17.00’den itibaren abluka başlatılacak
23:54
Okan Buruk Galatasaray taraftarına gecenin tek güzel haberini verdi
Okan Buruk Galatasaray taraftarına gecenin tek güzel haberini verdi
23:33
Okan Buruk Kocaelispor maçı sonrası isyan etti: Yatıyorlar, oyun duruyor, yavaşlıyor
Okan Buruk Kocaelispor maçı sonrası isyan etti: Yatıyorlar, oyun duruyor, yavaşlıyor
23:08
Trump “Hürmüz’e gemi gönderecekler“ dedi, İngiltere yalanladı
Trump "Hürmüz'e gemi gönderecekler" dedi, İngiltere yalanladı
22:44
Macaristan’da 16 yıllık Viktor Orban dönemi sona erdi
Macaristan'da 16 yıllık Viktor Orban dönemi sona erdi
22:12
İran’dan Trump’ın tehditlerine rest: Savaşırsanız savaşırız
İran'dan Trump'ın tehditlerine rest: Savaşırsanız savaşırız
SON DAKİKA: Trump'ın Savaş Stratejisi ve Geleceği WSJ'ın Gözünden - Son Dakika
