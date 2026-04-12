Trump'ın Savaş Stratejisi ve Geleceği WSJ'ın Gözünden

Yılların deneyimiyle güncel olayları takip etmek için örnek gazete seçmek önemli bir yöntemdir; ABD'de bu amaçla Wall Street Journal (WSJ) tercih ediliyor. Donald Trump, İsrail savaşına Netanyahu'nun itmesiyle taraf oldu, ancak Amerikalılar bu savaşı benimsemedi. Savaşın 40. gününde ilan edilen ateşkes İsraillileri düşündürürken, Amerikalıları sevindirdi ve Trump'a nefes aldırdı. Trump, halkının desteğini kaybettiği bu savaşta çaresizlik içinde görünüyor ve ara seçimlerde yenilgi riskiyle karşı karşıya.

Netanyahu, İran'da silahları susturmak ve Lübnan'daki konumunu güçlendirmek için savaşa devam etmek istiyor, Trump'ı buna ikna etmek için elinde araçlar olduğu düşünülüyor. Jeffrey Epstein dosyası gibi konular da Trump'ın geleceğini tehdit ediyor. WSJ'ın birinci sayfasında, Trump'ın yakın çalışma arkadaşlarına yasal dokunulmazlık sözü verdiği haberi yer alıyor, bu başkanların af yetkisini kullanma potansiyelini gösteriyor.

Gazete ayrıca enflasyonun yükselişini savaş ve Trump'ın ek vergilerine bağlıyor, Trump'ın gidici olduğuna dair işaretler sunuyor. Yardımcısı JD Vance, İran-Pakistan müzakerelerinde ve Orban'a destek için Prag'da görünerek aktif rol alıyor. Herkes kendi tedbirini alırken, Trump'ın İran savaşını kaybettiği ve Netanyahu ile çekişmesinin sonucu merakla bekleniyor.