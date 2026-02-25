Trump ve Omar Arasındaki Tartışma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump ve Omar Arasındaki Tartışma

25.02.2026 07:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, göçmen politikaları konusunda Omar'la karşı karşıya geldi; sert ifadelerle tartıştılar.

ABD Başkanı Donald Trump ile Demokrat Kongre üyesi Ilhan Omar, göçmen politikaları konusunda karşılıklı olarak birbirlerini suçlarken, Omar'ın Trump'a yönelik, "Amerikalıları öldürdünüz, asıl siz kendinizden utanmalısınız." sözleri dikkati çekti.

İkinci başkanlık döneminin ilk "Birliğin Durumu" (State of the Union) konuşmasını gerçekleştiren ABD Başkanı Trump ile Kongre'nin Müslüman üyelerinden Omar arasında tartışma çıktı.

Demokratları sınır güvenliğini sağlamadıkları gerekçesiyle suçlayan Trump, "Bu akşam tüm Kongre üyelerini yönetimime katılmaya ve temel bir ilkeyi yeniden teyit etmeye davet ediyorum. Bu ifadeye katılıyorsanız ayağa kalkın ve desteğinizi gösterin. Amerikan hükümetinin ilk görevi, ABD vatandaşlarını korumaktır, yasa dışı göçmenleri değil." dedi. Trump, tüm temsilcileri ayağa kalkarak desteğini göstermeye davet etti.

Cumhuriyetçilerin tamamı ayağa kalkarken, Demokrat Kongre üyeleri oturmaya devam etti.

Bu duruma kürsüden sert bir yanıt veren Trump, Demokratlara dönerek, "Kendinizden utanmalısınız. Ayağa kalkmıyorsunuz. Kendinizden utanmalısınız." ifadelerini kullandı.

Trump'ın sözlerine yüksek sesle karşılık veren Ilhan Omar ise "Amerikalıları öldürdünüz, asıl siz kendinizden utanmalısınız." diye seslendi. Trump, Omar'a atıfla bir kez daha, "Kendinizden utanmalısınız." derken, Omar da aynı ifadeyle Trump'a karşılık verdi.

Bu sırada bazı Demokrat Kongre üyeleri de Trump'ın sözlerine tepki gösterdi.

Demokrat Al Green salondan çıkarıldı

Öte yandan Demokrat Kongre üyesi Al Green, Trump'ın eski Başkan Barack Obama ile ilgili "maymun" benzetmesi yaptığı ve sonradan sildiği videosuna tepki gösterdi.

Trump'ın konuşmasının başında, üzerinde "siyahiler maymun değildir" yazılı pankartı bir süre tutan Green, daha sonra salon görevlileri tarafından dışarı çıkarıldı.

Green salondan çıkarılırken Demokrat Kongre üyeleri kendisine destek vererek alkışlarken, Cumhuriyetçiler ise Green'i protesto etti.

Kaynak: AA

Donald Trump, Politika, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump ve Omar Arasındaki Tartışma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de kriz Genelkurmay Başkanı’yla ilgili iddiayı Trump’a sordular ABD'de kriz! Genelkurmay Başkanı'yla ilgili iddiayı Trump'a sordular
6 ay önce evlenen genç çifti ölüm ayırdı 6 ay önce evlenen genç çifti ölüm ayırdı
ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu Ölü sayısı 151’e yükseldi ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu! Ölü sayısı 151'e yükseldi
Komşuyu karıştıran esrarengiz mesaj Telefonlar aynı anda çaldı Komşuyu karıştıran esrarengiz mesaj! Telefonlar aynı anda çaldı
Kan gölüne dönen ülkede herkes El Mencho ile ilgili bu detayı konuşuyor Kan gölüne dönen ülkede herkes El Mencho ile ilgili bu detayı konuşuyor
Bir nokta atışı daha Bu fotoğraf ülkedeki yangını körükleyecek Bir nokta atışı daha! Bu fotoğraf ülkedeki yangını körükleyecek

07:35
Dünya bunu ilk kez duydu El Mencho için Trump’tan olay çıkış
Dünya bunu ilk kez duydu! El Mencho için Trump'tan olay çıkış
06:58
Trump’tan tarihte bir ilk Savurduğu tehdit dünyayı tedirgin etti
Trump'tan tarihte bir ilk! Savurduğu tehdit dünyayı tedirgin etti
06:47
F-16’nın düşme anı Görüntüye sürücünün sorusu damga vurdu
F-16'nın düşme anı! Görüntüye sürücünün sorusu damga vurdu
06:21
Enkazdan ilk görüntüler Şehit pilotumuzla ilgili kahreden detay
Enkazdan ilk görüntüler! Şehit pilotumuzla ilgili kahreden detay
06:03
Balıkesir’de F-16 savaş uçağı düştü Bir pilotumuz şehit oldu
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü! Bir pilotumuz şehit oldu
21:52
Kasım Garipoğlu’nun temizlikçisi ek ifade verdi İşte yalıdaki partilere katılan ünlü isimler
Kasım Garipoğlu'nun temizlikçisi ek ifade verdi! İşte yalıdaki partilere katılan ünlü isimler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 08:13:03. #7.13#
SON DAKİKA: Trump ve Omar Arasındaki Tartışma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.