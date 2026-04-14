Trump'ın Papa Leone'ye Saldırısı: Orta Çağ'a Dönüş ve Jeopolitik Çatışma

14.04.2026 01:49
Donald Trump'ın Papa Leone'ye yönelik sert saldırısı, uluslararası ilişkileri karmaşık bir hale getirirken, Katolik Kilisesi'nin ahlaki otoritesinin yeniden önem kazandığı bir dönemi başlattı.

Orta Çağ'a sert bir geri dönüş gibi, Donald Trump'ın Papa Leone'ye yönelik saldırısı uluslararası ilişkileri Gotham City benzeri bir sahneye taşıyor. Bu çatışma öylesine büyüdü ki eski diplomatik yöntemlerle bir çıkış yolu hayal etmek bile zor, sanki yüzyıllar öncesine dönüldü.

Trump'ın bu açık irrasyonelliğinin ötesinde üç nokta öne çıkıyor. İlk olarak, Konklav tarihte üçüncü kez daha büyük bir jeopolitik öngörü sergiledi; Leone XIV'ün seçimi, küresel Güney kardinalleri tarafından dayatıldı ve Amerikan süper gücünden gelen bir isme yönelmek günümüz jeopolitiği açısından isabetli bir tercih oldu. İkinci değerlendirme ABD başkanıyla ilgili: Trump'ın Leone hakkındaki paylaşımı bir hatadır, çünkü Katolik Kilisesi liderine yönelik bu sert saldırı, Papa Leone'yi küresel anti-Trumpizmin sesi haline getirdi.

Prevost aslında bunu istemiyordu, ancak ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısı onu daha açık konuşmaya zorladı. Artık meydan okuma başlamış durumda ve bu karşıtlık kitlesel düzeyde hissedilir hale geldi. Bunun ötesinde, Katolik Kilisesi Prevost'un liderliğinde yeniden güçlü bir ahlaki otorite olarak ortaya çıktı, kaos ve sertlik çağında dikkat çeken bir tanıklık sergiliyor.

