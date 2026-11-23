ABD Başkanı Donald Trump ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Uluslararası Barış ve Refah için Trump Güzergahı (TRIPP) projesinin inşasına yönelik çalışmaların başlatıldığını açıkladı.

Trump ve Paşinyan, Azerbaycan'ın batı illerini Ermenistan üzerinden Nahçıvan'a bağlayacak TRIPP projesi konusunda görüntülü mesajlar yayımladı.

ABD Başkanı Trump, mesajında tarihi barış anlaşması dolayısıyla Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e teşekkür etti.

Trump, sürece katkıda bulunarak bugünün gerçekleşmesini sağlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, iki ülke arasındaki ilişkileri ve bölgesel barış ile kalkınmayı desteklediklerini söyledi.

Kendisine Nobel Barış Ödülü'nün verilmesinin teklif edilmesine de teşekkür eden Trump, ABD'nin diğer ülkelerle ilişkilerinin ve ülkeye yapılan yatırımların mevcut düzeyine dikkati çekti.

Paşinyan ise mesajında TRIPP'in Ermenistan'ın bağımsızlığından bu yana hayata geçirilen en büyük ekonomik proje olduğunu belirtti.

Trump'ın katılımıyla 8 Ağustos 2025'te Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile imzaladıkları ortak deklarasyonun, onlarca yıldır süren düşmanlık dönemini sona erdirme fırsatı sunduğunu ifade eden Paşinyan, deklarasyonun Güney Kafkasya'da kesintisiz, çok modlu transit ve ulaştırma bağlantısının oluşturulmasını hedeflediğini vurguladı.

Paşinyan, söz konusu bağlantının ülkelerin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve yargı yetkisine tam saygı gösterilmesi ve ülke içi bağlantıların geliştirilmesi temelinde oluşturulacağını kaydetti.

TRIPP'in karşılıklı faydalar açısından bölgesel ve uluslararası öneme sahip olacağının altını çizen Paşinyan, projenin Ermenistan'ın ekonomik kalkınmasına ve dış pazarlara erişimine önemli katkı sağlayacağını bildirdi.

Projenin özellikle Sünik bölgesinin kalkınma potansiyelinin tam anlamıyla ortaya çıkarılmasına imkan tanıyacağını dile getiren Paşinyan, Ermenistan'ın güvenliği ve varlığında çıkarı bulunan tarafların çevresinin de önemli ölçüde genişleyeceğini söyledi.

Yatırımcıların ve iş ortaklarının projeye yoğun ilgi gösterdiğini belirten Paşinyan, mevcut gelişmelerin hükümetin barış, refah ve bağlantısallığı artırılmış bir Ermenistan vizyonunun uygulanabilirliğini ortaya koyduğunu kaydetti.

Paşinyan, "TRIPP'in inşaat çalışmalarını resmen başlatıyoruz." dedi.