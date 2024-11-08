Trump, Wiles'ı Özel Kalem Müdürü Atadı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trump, Wiles'ı Özel Kalem Müdürü Atadı

Donald Trump, Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü olarak Susie Wiles'ı atadı. Wiles, kampanya zaferinde önemli rol oynadı.

08.11.2024 03:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump, görevi devraldıktan sonra Beyaz Saray Özel Kalem Müdürünün, seçim kampanya menajerlerinden Susie Wiles'ın olacağını bildirdi.

Trump, yaptığı yazılı açıklamada, seçim kampanya menajerlerinden Susie Wiles'ın "ABD tarihindeki en büyük siyasi zaferlerden birini" elde etmesinde kendisine yardımcı olduğunu belirtti.

Wiles'ın, hem 2016 hem de 2020'de düzenlenen başkanlık seçimlerindeki kampanyasının ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade eden Trump, onu "sert, akıllı ve yenilikçi" diye nitelendirdi.

Trump, "Susie'nin ABD tarihinde ilk kadın (Beyaz Saray) Özel Kalem Müdürü olması hak edilmiş bir onurdur. Kendisinin ülkemizi gururlandıracağından hiç şüphem yok." ifadesini kullandı.

ABD'de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Trump 270 delegeyi geçerek ülkenin 47. başkanı olmaya hak kazanmıştı.

Trump, 20 Ocak 2025 günü yemin ederek resmen görevine başlayacak.

Kaynak: AA

Donald Trump, Donald Trump, Beyaz Saray, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump, Wiles'ı Özel Kalem Müdürü Atadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:50 Fenerbahçe, AZ Alkmaar’a 3-1 yenildi Fenerbahçe, AZ Alkmaar'a 3-1 yenildi
00:06 Terör örgütü sempatizanları, kayyum bahanesiyle Batman’ı bir kez daha savaş alanına çevirdi Terör örgütü sempatizanları, kayyum bahanesiyle Batman'ı bir kez daha savaş alanına çevirdi
23:05 Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma sona erdi Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma sona erdi
22:00 FED, faizde indirime gitti FED, faizde indirime gitti
20:45 Doktor, muayeneye gelen hastasını dakikalarca taciz etti Doktor, muayeneye gelen hastasını dakikalarca taciz etti
10:12 Narin Güran davası öncesi adliye koridorlarında gergin anlar Narin Güran davası öncesi adliye koridorlarında gergin anlar
10:09 Beren Saat sütyenli kombiniyle katıldığı davete damga vurdu Beren Saat sütyenli kombiniyle katıldığı davete damga vurdu
10:07 Barcelona’nın yıldızının suratını dağıttılar: Tam 10 dikiş atıldı Barcelona'nın yıldızının suratını dağıttılar: Tam 10 dikiş atıldı
09:51 Gece uyandığında yanında göremediği kocasını misafir odasında kuzeni ile yakaladı Gece uyandığında yanında göremediği kocasını misafir odasında kuzeni ile yakaladı
09:50 Kripto para dostu Elon Musk servetine servet kattı Kripto para dostu Elon Musk servetine servet kattı
09:49 Hakan Çalhanoğlun’dan inanılmaz istatistik Hakan Çalhanoğlun'dan inanılmaz istatistik
09:46 Özgür Özel ile Dilruba Kayserilioğlu arasında protokol krizi Özgür Özel ile Dilruba Kayserilioğlu arasında protokol krizi
09:18 Beşiktaşlıları üzen görüntü Beşiktaşlıları üzen görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2024 04:17:51. #1.12#
SON DAKİKA: Trump, Wiles'ı Özel Kalem Müdürü Atadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.