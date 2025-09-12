Trump, Yankees Maçında Yuhalandı - Son Dakika
Trump, Yankees Maçında Yuhalandı

Trump, Yankees Maçında Yuhalandı
12.09.2025 08:55
Trump, 11 Eylül anma töreni sonrası Yankees maçında yuhalanarak protesto edildi.

The Hill gazetesinin haberine göre, takip ettiği Yankees maçında Trump'ın stadyum ekranlarında görüntüsünün yansıtılması üzerine tribünlerden hem tezahürat hem de yuhalama sesleri yükseldi.

Karşılaşma öncesinde Yankees oyuncularını soyunma odasında ziyaret eden Trump, maçı Yankees Başkanı Randy Levine ile özel locadan izledi. Oyuncular, 11 Eylül saldırılarında ilk müdahale ekiplerinin anısına New York İtfaiye Departmanına atfen "FDNY" ve New York Polis Departmanına atfen "NYPD" yazılı şapkalar taktı.

AKTİVİST SUİKASTI SONRASI GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'ün silahlı saldırıda öldürülmesinin ardından Trump'ın etrafındaki güvenlik önlemleri artırıldı. Yankees beyzbol takımının maçının oynanacağı stadyumun içinde ve dışında yoğun güvenlik önlemi alındı. Ayrıca Trump'ın maçı izleyeceği özel süitin etrafına kurşun geçirmez cam bölmeler yerleştirildi.

Öte yandan Trump'ın dün sabah katıldığı Pentagon'daki 11 Eylül anma töreni de geleneksel olarak yapıldığı alandan farklı şekilde bu yıl güvenlik gerekçesiyle iç avluda düzenlendi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trump, Yankees Maçında Yuhalandı - Son Dakika

Trump, Yankees Maçında Yuhalandı
