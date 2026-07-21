Trump Yeni Gümrük Vergileri Getiriyor - Son Dakika
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Trump Yeni Gümrük Vergileri Getiriyor

21.07.2026 15:52
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Trump, bazı ülkelere yüzde 10-12,5 arasında yeni gümrük vergileri uygulamayı planlıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bu hafta içerisinde bazı ülkelere yüzde 10 ile yüzde 12,5 arasında değişen yeni gümrük vergileri uygulamaya hazırlandığı öne sürüldü.

Financial Times'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Trump'ın, şubatta yürürlüğe koyduğu ve süresi dolmak üzere olan tüm ülkelere yönelik yüzde 10 küresel gümrük vergisinin yerine bazı ülkelere yenilerini koymayı planladığı iddiasına yer verildi.

Haberde, Trump'ın bu kapsamda yaklaşık 60 ülkeye bu hafta içerisinde yüzde 10 ile yüzde 12,5 arasında değişen yeni gümrük vergisi getirmeyi planladığı öne sürüldü.

Trump'ın küresel gümrük vergileri

ABD Başkanı Trump, şubat ayında tüm ülkelere yönelik yüzde 10 küresel gümrük vergisi getirilmesine ilişkin karara imza atmıştı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, bu kararla Trump'ın 1974 Ticaret Yasası'nın 122. maddesi uyarınca sahip olduğu yetkiyi kullandığına işaret edilmişti.

Bu kapsamda ABD'ye ithal edilen ürünlere 150 gün süreyle yüzde 10 oranında ithalat vergisi getirildiği belirtilen açıklamada, kararın 24 Şubat'tan itibaren yürürlüğe gireceği kaydedilmişti.

Söz konusu gümrük vergisinin süresi, 150 günlük kapsamın ardından 24 Temmuz Cuma günü sona eriyor.

Kaynak: AA

Donald Trump, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump Yeni Gümrük Vergileri Getiriyor - Son Dakika

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