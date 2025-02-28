Trump Yönetimi: NOAA Çalışanları İşten Çıkarıldı - Son Dakika
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Trump Yönetimi: NOAA Çalışanları İşten Çıkarıldı

Trump yönetimi, NOAA'dan 800 deneme sürecindeki federal işçiyi işten çıkardı; hukuki süreç başlatılacak.

28.02.2025 11:16
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ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin federal işçilerin sayısını azaltarak tasarruf etme çabaları kapsamında, Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) bünyesinde görev yapan deneme sürecindeki yüzlerce federal hükümet çalışanının işine son verildi.

CNN'in haberine göre, Trump'ın federal iş gücünü küçültme çabaları çerçevesinde bazı gelişmeler yaşandı.

NOAA bünyesinde 1 yıldan daha kısa süredir çalışan ve deneme sürecinde sayılan yaklaşık 800 federal personelin işine son verildi.

İşten çıkarılan personele gönderilen bir bilgi notunda, "Yetenekleriniz, bilginiz ve becerileriniz, kurumun mevcut ihtiyaçlarına uygun olmadığı için kurum, çalıştığınız pozisyon için artık sizi değerlendirmiyor." ifadeleri yer aldı.

Öte yandan, NOAA'ya bağlı Ulusal Hava Durumu Servisi'nde (NWS) işten çıkarılan bazı federal çalışanlar, bu duruma sosyal medyada tepki gösterdi.

Deneme sürecindeki çalışanlar, işten çıkarılmalarının ardından hukuki süreç başlatacaklarını duyurdu.

Trump yönetiminin federal çalışanları toplu işten çıkarma süreci

ABD Personel Yönetim Ofisi, 14 Şubat'ta deneme sürecindeki federal hükümet çalışanlarının işten çıkarılması talimatı vermiş, ardından 1 yıldan daha kısa süredir bu kurumlarda çalışanların işten çıkarılmasına başlanmıştı.

Trump, 20 Ocak'ta göreve başladığı günden itibaren başta Adalet Bakanlığı olmak üzere farklı federal kurumlarda görev yapan birçok kişinin görevine son vermişti.

ABD'de federal yargıç, deneme sürecindeki federal hükümet çalışanlarının toplu işten çıkarılması talimatının yasa dışı olabileceği kararını vermişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump Yönetimi: NOAA Çalışanları İşten Çıkarıldı - Son Dakika

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