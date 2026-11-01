Trump, Zelenskiy'i Florida'daki G20 zirvesine davet etmeye hazır olduğunu belirtti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Trump, Zelenskiy'i Florida'daki G20 zirvesine davet etmeye hazır olduğunu belirtti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i aralıkta Florida'da düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne davet edebileceğini söyledi. Trump, davet sorusuna 'Davet ederim' yanıtını verdi; zirve 14-15 Aralık'ta Trump National Doral tesisinde yapılacak.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i de aralıkta ülkesinde düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne davet edebileceğini bildirdi.

ABD basınındaki haberlere göre Trump, Florida eyaletinin Palm Beach bölgesinde kendisine ait Mar-a-Lago malikanesinde gazetecilere konuştu.

Florida eyaletinde gelecek ay ortasında düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne Zelenskiy'i davet edip etmediği sorulan Trump, "Davet ederim. Ederim. Hiç sorun değil." cevabını verdi.

Dışişleri Bakanı Marco Rubio, eylüldeki açıklamasında, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa rağmen ABD'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i zirveye davet ettiğini doğrulamıştı.

Rubio, "Bunun, onun (Putin) için sadece başkanla değil, diğer dünya liderleriyle de bir araya gelme fırsatı olduğunu düşünüyoruz. Umarız bu daveti kabul eder." ifadelerini kullanmıştı.

Zirve

Dünyanın en büyük ekonomilerinin liderlerinin müzakereler için buluşacağı G20 Zirvesi'ne ABD, 14-15 Aralık'ta Trump National Doral tesisinde ev sahipliği yapacak.

G20, küresel ekonominin yaklaşık yüzde 85'ini ve dünya ticaretinin yüzde 75'ini temsil ediyor.

Kaynak: AA
G20 Liderler ZirvesiVolodimir ZelenskiyDonald TrumpABD BaşkanıPolitikaFloridaGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Miçotakis BMGK’da harita açıp hedef aldı, Türkiye’den tek cümlelik yanıt geldi Miçotakis BMGK'da harita açıp hedef aldı, Türkiye'den tek cümlelik yanıt geldi
Hızlı tren hattına 3 il daha katılıyor Hızlı tren hattına 3 il daha katılıyor
Görüntüler ABD’den değil Ankara’dan Görüntüler ABD'den değil Ankara'dan!
Forbes’un milyarderler listesine giren Türk girişimci Gökçe Güven’e hapis cezası Forbes'un milyarderler listesine giren Türk girişimci Gökçe Güven'e hapis cezası
Erdoğan imzaladı 3 üst düzey isim görevden alındı Erdoğan imzaladı! 3 üst düzey isim görevden alındı
“Savaşa dönecek misiniz“ sorusu Trump’ı çileden çıkardı Muhabire sert tepki "Savaşa dönecek misiniz" sorusu Trump’ı çileden çıkardı! Muhabire sert tepki
13:14
Galatasaray’da şok istifa Yönetimin 2. adamı annesine küfredildiğini söyleyerek duyurdu
Galatasaray'da şok istifa! Yönetimin 2. adamı annesine küfredildiğini söyleyerek duyurdu
12:58
Altın Portakal’da ödülü kapan Öykü Karayel’in sözleri geceye damga vurdu
Altın Portakal'da ödülü kapan Öykü Karayel'in sözleri geceye damga vurdu
12:28
Emekli maaşı hesabı değişiyor Milyonlarca çalışanı ilgilendiren hazırlık
Emekli maaşı hesabı değişiyor! Milyonlarca çalışanı ilgilendiren hazırlık
12:17
FBI doğruladı Tarihi vurgunun arkasından Kuzey Kore çıktı
FBI doğruladı! Tarihi vurgunun arkasından Kuzey Kore çıktı
11:54
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
11:49
Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı istatistik “Belki inanmayacaksınız“ diyerek açıkladı
Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı istatistik! "Belki inanmayacaksınız" diyerek açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2026 13:35:03. #7.12#
SON DAKİKA: Trump, Zelenskiy'i Florida'daki G20 zirvesine davet etmeye hazır olduğunu belirtti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android