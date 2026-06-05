Trump, Zelenskiy ve Putin'in Görüşmesini Destekliyor - Son Dakika
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Trump, Zelenskiy ve Putin'in Görüşmesini Destekliyor

Trump, Zelenskiy ve Putin\'in Görüşmesini Destekliyor
05.06.2026 11:47
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Trump, Zelenskiy ve Putin'in doğrudan görüşmesini destekleyerek taviz verilmesi gerektiğini belirtti.

WASHINGTON, 5 Haziran (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in birbirleriyle doğrudan görüşmesinden memnuniyet duyacağını belirterek, iki tarafa yıllardır süren çatışmayı sona erdirmek üzere taviz verme çağrısında bulundu.

Trump perşembe günü Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Zelenskiy'nin açık mektubunda Putin ile doğrudan görüşme teklifinde bulunduğunu belirterek, "Görüşmeden bahsediyor olmalarından memnunum. Bir araya gelmelerinin harika olacağını düşünüyorum. Görüşmede bulunup bu işi halletmeliler" dedi.

"Karşılıklı tavizler verecekler. Bu tavizleri ben önerdim, bunda bizim de payımız büyük" diyen Trump, çatışmayı sona erdirmek için Putin ve Zelenskiy'nin hangi tavizlerde bulunmayı kabul ettiklerine ilişkin ayrıntı vermekten ise kaçındı.

Zelenskiy aynı gün yayımlanan açık mektubunda, çatışmaların devam etmesinin Rusya'nın kaynaklarına ve uluslararası itibarına zarar verdiğini savunarak, Putin'e savaşı sona erdirmek için doğrudan görüşme çağrısında bulunmuştu.

Zelenskiy, Ukrayna Cumhurbaşkanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan mektupta, "Ukrayna, bu savaşı gerçekleştireceğimiz doğrudan görüşmeler yoluyla sona erdirmeyi teklif ediyor. Bir görüşme öneriyorum" ifadelerini kullandı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da aynı gün düzenlediği basın toplantısında, Zelenskiy'nin görüşme için dilediği zaman Moskova'ya gelebileceğini belirterek, "Devlet Başkanı Putin, Zelenskiy'nin görüşme için Moskova'ya gelip konuşabileceğini söyledi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Trump, Zelenskiy ve Putin'in Görüşmesini Destekliyor - Son Dakika

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