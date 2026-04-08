Trump\'ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile iki haftalık bir ateşkes üzerinde anlaşıldığını duyurması, küresel enerji piyasalarında sert bir düşüşü beraberinde getirdi.

BRENT PETROL 98 DOLAR SEVİYESİNE GERİLEDİ

Orta Doğu’daki gerilimin azalacağına yönelik beklentilerle satış baskısı altına giren brent petrolün varil fiyatı, açıklamaların ardından yaklaşık yüzde 12 değer kaybetti. Hafta başından bu yana yüksek seyreden fiyatlar, ateşkes haberiyle birlikte 98 dolar seviyesine kadar geri çekildi.

Analistler, jeopolitik risklerin hafiflemesinin arz endişelerini yatıştırdığını belirtirken, piyasaların iki haftalık sürecin sonundaki diplomatik adımlara odaklanacağını ifade ediyor.

NEW YORK BORSASI KARIŞIK SEYİRLE KAPANDI

New York borsası, Orta Doğu'daki gerilime dair belirsizlikler sürerken günü karışık seyirle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,18 azalarak 46.584,46 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,08 artışla 6.616,85 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,1 yükselişle 22.017,85 puana ulaştı.