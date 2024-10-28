TSK Arnavutluk\'ta Tatbikat Yapıyor

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Milli Savunma Bakanlığı, Arnavutluk'ta devam eden "NEPTUNE STRIKE 24.2" tatbikatına katılan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) birliklerinin çeşitli eğitimlere katıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Arnavutluk'un Sazan Adası açıklarında tatbikat kapsamında, "Plaj Keşif Faaliyeti ve Gemiden Hedefe Manevra ve Asimetrik Tehdit Eğitimleri" icra edildiğini bildirdi.