TSK'da Kapsamlı Atama ve Terfi Kararları Resmi Gazete'de - Son Dakika
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TSK'da Kapsamlı Atama ve Terfi Kararları Resmi Gazete'de

TSK\'da Kapsamlı Atama ve Terfi Kararları Resmi Gazete\'de
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre; Jandarma Genel Komutanlığı'nda 7 general ve 18 albay, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda ise iki isim terfi etti. Ayrıca Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında general ve amirallerin görev yerlerinde kapsamlı değişiklikler yapıldı. Terfiler 30 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak.

(ANKARA) - Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına ilişkin atama ve terfi kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

2026/228 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında Jandarma Genel Komutanlığında 7 general ile 18 albayın 30 Ağustos'tan geçerli olmak üzere bir üst rütbeye terfi ettirilmesine karar verildi. Ekli listede Tümgeneraller Ünsal Bulut ve Murat Bulut'un korgeneralliğe, 5 tuğgeneralin tümgeneralliğe, 18 albayın ise tuğgeneralliğe terfi ettirildiği görüldü.

Jandarma Genel Komutanlığındaki görev değişikliklerini içeren 2026/229 sayılı kararla da general ve albayların yeni görev yerleri belirlendi.

Karara göre Korgeneral Ünsal Bulut ve Korgeneral Murat Bulut Jandarma Genel Komutan Yardımcılığına atandı. Tümgeneral Metin Düz Asayiş Başkanlığına, Tümgeneral İdris Tataroğlu İstanbul İl Jandarma Komutanlığına, Tümgeneral Tarık Hekimoğlu Ankara İl Jandarma Komutanlığına, Tümgeneral Ali Gemalmaz Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına getirildi.

SAHİL GÜVENLİKTE TERFİ VE ATAMALAR

2026/230 sayılı kararla Sahil Güvenlik Komutanlığında Tümamiral Cengiz Fitoz koramiralliğe, Albay Önder Göksel ise tuğamiralliğe terfi ettirildi. Terfiler 30 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak.

Sahil Güvenlik Komutanlığındaki amiral atamalarını düzenleyen 2026/231 sayılı kararla da 6 ismin yeni görevleri belirlendi.

KARA, DENİZ VE HAVA KUVVETLERİNDE GENERAL VE AMİRAL ATAMALARI

2026/232 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında general ve amirallerin görev yerlerinde kapsamlı değişiklikler yapıldı.

Kara Kuvvetlerinde Korgeneral Zorlu Topaloğlu 2'nci Ordu Komutanlığından Ege Ordu Komutanlığına, Korgeneral Gültekin Yaralı ise Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığından 2'nci Ordu Komutanlığına atandı.

Atama listelerinde Kara Kuvvetlerinin yanı sıra Deniz ve Hava Kuvvetlerindeki general ve amirallerin yeni görev yerlerine de yer verildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel TSK'da Kapsamlı Atama ve Terfi Kararları Resmi Gazete'de - Son Dakika

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