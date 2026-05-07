TSK\'dan Mayın İmha Harekatı

07.05.2026 18:25
EFES-2026 Tatbikatı'nda TSK, denizde mayınları imha etmek için gelişmiş teknolojiler kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) EFES-2026 Tatbikatı kapsamında İzmir'de düzenlenen Mayın Avlama Harekatı'nda denizde mayın imha edildi.

TCG Akçay Komutanlığınca Seferihisar açıklarında gerçekleştirilen eğitimde, ilk olarak 1'inci Arama Tarama Filotillası Komodoru Albay Kürşat Kurnaz, eğitime ilişkin bilgi verdi.

Kurnaz, gelişen teknolojiye paralel olarak mayın silahının da her geçen gün yenilendiğini, buna bağlı olarak da bu silahı bertaraf edebilmek için karşı sistem ve cihazların her gün geliştirildiğini belirtti.

Harekatı anlatan Kurnaz, şunları kaydetti:

"Mayın avlama gemilerimizin sahip olduğu su altı yetenekleri aynı zamanda su altında kaza kırıma uğramış gemi ve uçakların mevkisinin tespiti ve bulundukları mevkide görüntülerinin alınarak arama kurtarma gemilerimize de destek faaliyetlerinde bulunmaktadır. Aydın sınıfı mayın avlama gemilerimizde uzaktan kumandalı su altı araçlarıyla üzerlerinde sahip oldukları sonar kameralar vasıtasıyla 300 metre derinliğe kadar dalabilmekte ve tespit ettikleri mayınları yine bu cihazların üzerinde bulunan patlayıcıyı mayının yakınına bırakmak suretiyle imha edebilme kabiliyetine sahibiz."

Kurnaz, timlerinde görevli mayın harbi dalgıçlarının, yarı kapalı devre dalış cihazlarıyla 55 metre derinliğe kadar dalabildiklerini, tespit edilen mayını imha edebildiklerini kaydetti.

Gelişen teknolojiyle birlikte hafif otonom su altı araçlarıyla gemileri ve personeli mayınlı suya sokmadan çok sığ suda bile 1000 metre derinliğe kadar mayın harekatı icra edilebildiğini vurgulayan Kurnaz, özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı'yla başlayan ve Karadeniz'de sürüklenen mayın tehdidine karşı sürekli görev yaptıklarını sözlerine ekledi.

Denizdeki mayın patlatıldı

Daha sonra eğitim kapsamında mayının bulunduğu alan belirlendi. Alana yaklaşan mayın avlama gemisindeki askeri personel, Hafif Otonom Sualtı Aracı'nı (HOSA) mayınlı bölgeye indirdi.

Uzaktan kontrol edilen HOSA su altı tarama faaliyetini yaptıktan sonra tekrar Aydın sınıfı TCG Akçay'a döndü. Burada HOSA tarafından toplanan verileri değerlendiren uzman personel, mayının yerini tespit ettikten sonra bölgeye uzman mayın dalgıçlarını yönlendirdi.

Botla mayının olduğu alana geçen 2 dalgıç, gemide hazırladıkları patlayıcı maddeyi mayına yerleştirdikten sonra güvenli bölgeye geçip, mayını etkisiz hale getirdi.

Kaynak: AA

