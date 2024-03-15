TSK Mehmetçik Vakfı, Çanakkale Şehitleri için Mevlit Okuttu

Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, Gazikent Mahallesi'nde Ahmet E. isimli bir kişi kimliği belirsiz bir saldırgan tarafından tabancayla vuruldu. Olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi. Polis, saldırganın yakalanması için çalışmalara başladı.