TSK Mehmetçik Vakfı, İstanbul\'da mevlit okuttu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı tarafından, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 111. yılı dolayısıyla İstanbul'da mevlit programı düzenlendi.

Vakıf tarafından şehitler, merhum gaziler ve bağışçılar için Şişli Camisi'nde yatsı namazı öncesi mevlit okutuldu.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, mevlidin ardından yapılan dua ile sona erdi.

Mevlitte, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitler, ebediyete intikal eden gaziler ve vakfın bağışçıları için dua edildi.

Güngören Yeşil Camisi ile Pendik'te bulunan 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde de eş zamanlı mevlit okutuldu.

Programın ardından vatandaşlara lokum ikram edildi.