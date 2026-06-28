TSK Personeli İçin Yeni Düzenlemeler

(TBMM) - TBMM'de bu hafta Genel Kurul'da TSK personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemelerin de yer aldığı Uzman Erbaş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanması bekleniyor. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını araştıran komisyonda YouTube, Facebook ve Instagram, X, TikTok ve Netflix temsilcileri dinlenecek.

TBMM Genel Kurulu'nda salı günü Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin özlük haklarını güçlendiren ve sözleşmeli erbaş ile erlere kamuda istihdam imkanı tanıyan 17 maddelik kanun teklifinin görüşmelerine başlanması bekleniyor.

Teklifle en az 7 yıl görev yapan sözleşmeli erbaş ve erlere belirli şartları sağlamaları halinde kamu kurumlarında istihdam yolu açılırken, uzman erbaşlık başvuru şartlarından subay ve astsubayların yeniden göreve alınmasına kadar birçok konuda yeni düzenlemeye gidiliyor.

Bu kapsamda en az yedi yıl hizmet yapan ve başvuru tarihi itibarıyla 41 yaşını doldurmamış olan erbaş ve erler, kamu kurum ve kuruluşlarının infaz ve koruma memuru, çarşı ve mahalle bekçisi, orman muhafaza memuru, idari gözetim personeli, koruma ve güvenlik personeli, zabıta memuru, itfaiye eri olabilecek.

TSK'dan her ne sebeple olursa olsun ayrılan subaylar Askeralma Kanunu'nda yer alan istisnalar dışında muvazzaf olarak tekrar Silahlı Kuvvetler hizmetine alınamayacak.

Teklif ile Uzman Erbaş Kanunu'ndaki uzman erbaşların astsubaylığa geçirilmesiyle ilgili usul, esas ve şartlar düzenleniyor. Buna göre, uzman erbaşların astsubaylığa geçirilmesinde sicil notu şartı aranmayacak.

Harcırah Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, "Askeri birliklerde harekatta harcırah" hükmü kapsamında gündelik ödenenlerden denizaltı gemilerinde yurt içi limanlarda gemide konaklama imkanı sağlanamayan personel dışındakilere "yurt içinde verilecek gündeliklere" ilişkin düzenleme uyarınca ayrıca konaklama gideri ödenmeyecek.

Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nda yapılan düzenleme ile orduevleri, askeri gazinolar ve kışla gazinoları, vardiya yatakhaneleri, gazi uyum evleri ile özel, yerel ve kış eğitim merkezleri de askeri bina olduğu için askeri mahal vasıf ve mahiyetine sahip olacak.

Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki eğitim öğretim kurumlarında nitelikleri idare tarafından belirlenen konu ve alanlarda gerekli şartlara sahip kişilerin 2024-2025 eğitim ve öğretim dönemi sonuna kadar geçerli olmak kaydıyla ders vermeleri karşılığında ödenen ek ders ücreti 2029-2030 eğitim ve öğretim dönemi sonuna kadar uzatılıyor.

Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikle, Türkiye adına yabancı ülke ve kuruluşlara yapılacak savunma ve güvenlik amaçlı hibe ve yardım faaliyetleri kapsamında dost ve müttefik ülkelerle ilişkilerin başlatılması, sürdürülmesi, geliştirilmesi ve müteakip dönemlere yön verilebilmesi maksadıyla Milli Savunma ve İçişleri bakanlıklarının bütçelerine konulan ödeneğin daha etkin, ekonomik ve verimli kullanımının sağlanması için Merkez Bankası'nda döviz cinsinden açılan hesapları yönetmeye ilgisine göre Milli Savunma Bakanı veya İçişleri Bakanının yetkili kılınması amaçlanıyor.

Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı ülke ve kuruluşlara yapılacak savunma ve güvenlik amaçlı hibe ve yardımlarla ilgili görüşmelerde bulunmaya ve anlaşmalar imzalamaya, Cumhurbaşkanı veya Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenecek kişi ve kuruluşlar yetkili olacak. Yabancı ülkelere bu amaçla verilecek hibe ve yardım karşılıkları Milli Savunma ve İçişleri bakanlıklarının bütçelerine konulacak ödenekten karşılanacak. Söz konusu anlaşmalar Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe girecek.

ARAŞTIRMA KOMİSYONU SOSYAL MEDYA TEMSİLCİLERİNİ DİNLEYECEK

TBMM'de 30 Haziran Salı günü Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki Okul Olayları ve Dijital Riskleri Araştırma Komisyonu'nda, YouTube, Facebook ve Instagram, X, TikTok ve Netflix temsilcileri sunum yapacak, komisyon üyelerinin sorularını yanıtlayacak.

Komisyon çarşamba günü de Türkiye Oyun Geliştiriciler Derneği (TOGED), Oyun Tasarımcıları, Geliştiricileri, Yapım ve Yayımcıları Derneği (OYUNDER), Türkiye Bilişim Derneği (TBD), Türkiye Espor Federasyonu (TESFED) ve İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı yetkililerini dinleyecek.

TBMM'de salı ve çarşamba günleri grup toplantıları yapılacak.