TSK Spor Gücü Ateşli Silahlar Erkek Tabanca Takımı Avrupa Şampiyonu - Son Dakika
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TSK Spor Gücü Ateşli Silahlar Erkek Tabanca Takımı Avrupa Şampiyonu

İsviçre'de düzenlenen Ordulararası Avrupa Ateşli Silahlar Şampiyonası'nda TSK Spor Gücü Ateşli Silahlar Erkek Tabanca Takımı şampiyon oldu. Teğmen Ömer Özder ise ferdi tasnifte Avrupa ikinciliğini elde etti. Milli Savunma Bakanlığı, takımı ve personeli tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

16.06.2024 21:27
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İsviçre'de düzenlenen Ordulararası Avrupa Ateşli Silahlar Şampiyonasında, TSK Spor Gücü Ateşli Silahlar Erkek Tabanca Takımı şampiyon oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ordulararası Avrupa Ateşli Silahlar Şampiyonası, 10-15 Haziran'da İsviçre'nin Thun bölgesinde düzenlendi.

TSK Spor Gücü Ateşli Silahlar Erkek Tabanca Takımı'nın Avrupa şampiyonu olduğu turnuvada, Teğmen Ömer Özder, Ateşli Silahlar Erkek Tabanca ferdi tasnifte Avrupa ikinciliğini elde etti.

Açıklamada, "TSK Spor Gücü Ateşli Silahlar Erkek Tabanca Takımımızı ve personelimizi tebrik ediyor, kendilerine başarılarının devamını diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TSK Spor Gücü Ateşli Silahlar Erkek Tabanca Takımı Avrupa Şampiyonu - Son Dakika

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