TSK Spor Gücü Wushu Kung-Fu Takımı Bolu'da 34 madalyayla şampiyon olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli Savunma Bakanlığı, Bolu'da 21 ülkeden 1150 sporcunun katıldığı 9'uncu Açık Balkan Wushu Kung-Fu Şampiyonası'nda TSK Spor Gücü Takımı'nın 34 madalyayla takım sıralamasında şampiyon olduğunu açıkladı. Bakanlık sporcuları ve antrenörleri tebrik etti.
(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı, Bolu'da 21 ülkeden bin 150 sporcunun katılımıyla düzenlenen 9'uncu Açık Balkan Wushu Kung-Fu Şampiyonası'nda TSK Spor Gücü Takımı'nın 14 altın, 7 gümüş ve 13 bronz olmak üzere toplam 34 madalya kazanarak takım sıralamasında şampiyon olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:
"TSK Spor Gücü Wushu Kung-Fu Takımından 9'uncu Açık Balkan Wushu Kung-Fu Şampiyonası'nda büyük başarı. TSK Spor Gücü Wushu Kung-fu Takımı; 13-17 Kasım 2026 tarihleri arasında Bolu'da, 21 ülkeden 1150 sporcunun katılımıyla düzenlenen 9'uncu Açık Balkan Wushu Kung-fu Şampiyonası Avrupa Kupası'nda mücadele etti.
Müsabakalar sonucunda TSK Spor Gücü sporcularımız, 14 altın, 7 gümüş ve 13 bronz olmak üzere toplamda 34 madalya ile tamamlayarak takım sıralamasında şampiyon olma başarısı gösterdi. Sporcularımızı, antrenörlerimizi ve emeği geçen herkesi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz."
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