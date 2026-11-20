(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı, Bolu'da 21 ülkeden bin 150 sporcunun katılımıyla düzenlenen 9'uncu Açık Balkan Wushu Kung-Fu Şampiyonası'nda TSK Spor Gücü Takımı'nın 14 altın, 7 gümüş ve 13 bronz olmak üzere toplam 34 madalya kazanarak takım sıralamasında şampiyon olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"TSK Spor Gücü Wushu Kung-Fu Takımından 9'uncu Açık Balkan Wushu Kung-Fu Şampiyonası'nda büyük başarı. TSK Spor Gücü Wushu Kung-fu Takımı; 13-17 Kasım 2026 tarihleri arasında Bolu'da, 21 ülkeden 1150 sporcunun katılımıyla düzenlenen 9'uncu Açık Balkan Wushu Kung-fu Şampiyonası Avrupa Kupası'nda mücadele etti.

Müsabakalar sonucunda TSK Spor Gücü sporcularımız, 14 altın, 7 gümüş ve 13 bronz olmak üzere toplamda 34 madalya ile tamamlayarak takım sıralamasında şampiyon olma başarısı gösterdi. Sporcularımızı, antrenörlerimizi ve emeği geçen herkesi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz."