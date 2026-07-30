TSKGV Hakkari\'de Tanıtıldı

Hakkari İl Koordinasyon Kurulu toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) tanıtıldı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Taşyapan başkanlığında İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikte düzenlenen toplantıya katılan TSKGV Erzurum Bölge Temsilcisi Emekli Albay Ahmet Avcı, vakfın tarihi ve çalışmaları hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Avcı, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın ardından Türkiye'ye uygulanan ambargoların, yerli ve milli savunma sanayisinin önemini ortaya koyduğunu belirtti.

Vakfın ülke açısından taşıdığı önemin daha iyi anlaşılabilmesi için dünyanın bugün geldiği noktanın iyi analiz edilmesi gerektiğini ifade eden Avcı, şöyle konuştu:

"Günümüzde de zaman zaman yaşanan ambargolar göstermiştir ki bu coğrafyada var olabilmemiz ve milli menfaatlerimizi koruyabilmemiz için yerli ve milli savunma sanayisine dayalı güçlü bir Türk Silahlı Kuvvetlerine sahip olmak bizim için bir tercih değil, zorunluluktur. Bu düşünceden hareketle başlangıçta her kuvvet bünyesinde güçlendirme vakıfları kurulmuş ve bu vakıflar 1987 yılına kadar faaliyetlerini sürdürmüştür. 1987 yılında çıkarılan 3388 sayılı özel kanunla Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı kurulmuş ve bu üç vakıf tek çatı altında birleştirilmiştir. Vakfımızın amacı, yerli ve milli savunma sanayisine dayalı güçlü bir Türk Silahlı Kuvvetlerinin oluşturulmasına katkı sunmak üzere milletimizin maddi ve manevi desteğini sağlamaktır. Vakfımızın Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Üyeleri ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve Savunma Sanayii Başkanından oluşmaktadır. Yönetim Kurulu Başkanı ise aynı zamanda Mütevelli Heyeti Üyesi olan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün'dür."

Vakfın Türkiye genelinde Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin ve Erzurum'daki beş bölge temsilciliğiyle faaliyet gösterdiğini anlatan Avcı, "Erzurum Bölge Temsilciliğine bağlı 20 il ve 165 ilçe bulunmaktadır. Hakkari bu illerden biridir. Vakfımız güçlü bir kurumsal yapıya sahip olduğu gibi, etkin bir denetim sistemiyle de faaliyetlerini sürdürmektedir. Her yıl üç ayrı kurum tarafından denetlenmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın onayladığı vakıf yönetmeliği kapsamında il ve ilçelerde görev yapan kıymetli mülki idare amirlerimiz vakfımızın fahri başkanlarıdır. Fahri başkanlarımızın emir ve koordinasyonunda, gönüllülük esasına göre oluşturulan Fahri Tanıtım Kurulları da beş yıl süreyle vakfımız adına görev yaparak bulundukları bölgelerde vakfın tanıtımına katkı sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayisinde büyük bir başarı hikayesi yazdığını vurgulayan Avcı, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda ortaya koyduğu güçlü irade, bugünkü küresel şartlarda Türkiye'yi avantajlı bir konuma getirmiştir. Bu güçlü irade sayesindedir ki Türkiye, savunma ve havacılık sanayisinde yalnızca bölgesel değil, küresel bir güç haline gelmiştir. Milli muharip uçağımız KAAN'ın Endonezya'ya, tersanelerimizde üretilen askeri gemilerin Portekiz'e, HÜRJET'in ise İspanya'ya uzanan ihracat örnekleri, bunun en güzel örneklerini teşkil ettiği gibi Türkiye'ye olan güvenin de bir göstergesi olmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı bu çalışmaların neresindedir? Vakıf bu hikayenin tam merkezinde yer almaktadır. Türkiye'de savunma sanayisine yön veren ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN, İŞBİR ve ASPİLSAN şirketleri vakıf şirketleridir. Bu şirketlerimiz Türkiye'deki savunma sanayi şirketlerinin omurgasını oluşturmaktadır."

Toplantıya vali yardımcıları, kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata, belediye başkanları ve kurum amirleri katıldı.