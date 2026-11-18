Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) 2026-2030 dönemi seçimlerinde yeniden başkanlığa seçilen Cengiz Günay'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Soytürk, Günay ile bir süre görüştü.

Günay'ı yeniden başkan seçilmesinden dolayı tebrik eden Soytürk, Tekirdağ TSO'nun yeni döneminde başarılar diledi.

-TEMOD Başkanı Gülşen'den Vali Soytürk'e ziyaret

Tekirdağ Motosiklet Derneği (TEMOD) Başkanı Faruk Gülşen ve dernek üyeleri, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Soytürk, Gülşen ve beraberindeki dernek üyeleriyle bir süre görüştü.

Soytürk, dernek başkanlığı görevine getirilen Gülşen'e hayırlı olsun dileklerini ileterek çalışmalarında başarılar diledi.

Cumhuriyet Başsavcısı Yücel'den İl Sağlık Müdürü Onar'a ziyaret

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yücel, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Lütfi Çağatay Onar'ı ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yücel, İl Sağlık Müdürü Onar ile makamında bir araya geldi.

Ziyarette, Yücel ve Onar bir süre görüştü.