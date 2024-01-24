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TSO Üyelerine Yeni Nesil Girişimcilik Eğitimi - Son Dakika
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TSO Üyelerine Yeni Nesil Girişimcilik Eğitimi

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Avrupa İşletmeler Ağı (AİA) Karadeniz Projesi kapsamında üyelerine yönelik 'Yeni Nesil Girişimcilik Model ve Stratejileri Eğitimi' düzenledi. Eğitimde, oda üyelerine Türk Girişimcilik Ekosistemi ve yeni nesil girişimcilik modelleri hakkında bilgi verildi. TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, inovasyonu teşvik etmek ve iş stratejilerini güncellemek amacıyla eğitimlerin önemli olduğunu vurguladı ve üyelerin değişen koşullara ayak uydurabilmeleri için çeşitli eğitimlerin devam edeceğini belirtti.

TSO Üyelerine Yeni Nesil Girişimcilik Eğitimi
24.01.2024 - 17:29,
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Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) oda üyelerine yönelik "Yeni Nesil Girişimcilik Model ve Stratejileri Eğitimi" düzenledi.

Avrupa İşletmeler Ağı (AİA) Karadeniz Projesi kapsamında, TSO'nun Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitimde oda üyelerine, "Yeni Nesil Girişimcilik Model ve Stratejileri" ve "Türk Girişimcilik Ekosistemi" konuları hakkında bilgi verildi.

TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, yaptığı konuşmada, inovasyonu teşvik etmek ve iş stratejilerini güncellemek amacıyla eğitimlerin büyük önem arz ettiğini söyledi.

Murzioğlu, oda üyelerini hızla değişen koşullara ayak uydurmaları için çeşitli eğitimlere devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA
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Karadeniz, Samsun, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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